Shell une plataformas de relacionamento em um único ecossistema

A MM12, agência especializada no desenvolvimento de ecossistemas de relacionamento para grandes empresas, desenvolveu para a Shell a plataforma Integra +, que centraliza todo relacionamento da empresa com suas revendas em um só lugar.

Diante da aceleração digital, incentivada em grande parte pelo avanço da pandemia no Brasil e da necessidade de se criar mecanismos para facilitar a interação entre todas as áreas envolvidas na cadeia de vendas em um único ambiente, a agência assina um projeto que atrela a venda de produtos e fidelidade de forma inovadora.

“A plataforma cria um grande ecossistema para toda cadeia de vendas, unificando o relacionamento com diversos stakeholders em um único ambiente. Além disso, em função da mudança de comportamento dos clientes, desenvolvemos junto ao time da Shell um novo canal de vendas, através de um market place totalmente flexível para atender as diferentes necessidades de cada região do território brasileiro, tornando a relação da empresa com seus clientes ainda mais simples e eficiente”, afirma Miguel Góes, sócio da MM12

O revendedor, cliente da Shell, também tem diversos benefícios por fazer parte da plataforma, com acesso a treinamentos e resgate de pontos dentro de um extenso catálogo de prêmios. Além disso, ele pode melhorar suas vantagens de acordo com o nível de relacionamento que tiver com a empresa. E ainda, tem a possibilidade de acompanhar os seus resultados diariamente dentro da própria plataforma.

“Trata-se de uma plataforma com comunicação direta para todos os elos da cadeia e diversas funcionalidades que trazem dinamismo e estímulo para o usuário com forte potencial de crescimento”, diz José Eduardo Sócio da MM12.

Qualquer revenda de lubrificantes, desde oficinas ou posto de bandeira Shell, pode fazer parte do Integra +. O cadastramento é feito através do site ou app que oferece um layout simples e muito atrativo para facilitar a navegação e garantir a melhor experiência e o encantamento do usuário.

