‘Setor ferroviário será uma das principais alavancas da construção civil’, diz diretor na Rumo

A Rumo é uma concessionária de logística ferroviária das grandes. Com mais de 30 obras em execução em 17 municípios do interior paulista, a empresa teve a renovação da concessão antecipada e planeja investir muito no setor de construção civil.

O contrato original, que venceria em 2028, foi renovado por mais 30 anos mediante uma série de contrapartidas focadas em melhorias na infraestrutura ferroviária e na melhoria da mobilidade urbana .

Na procura de empreiteiras bem capacitadas, principal desafio da empresa, o diretor de Expansão da Rumo, Rafael Langoni, acredita que “Sem sombra de dúvidas, o setor ferroviário será uma das principais alavancas de crescimento da construção civil”.

Previsão fundamentada na análise de dados

Segundo dados do IBGE, o PIB da construção civil cresceu 3,5% no segundo trimestre de 2024 na comparação com o primeiro trimestre do ano.

Na comparação com o mesmo período de 2023, o PIB do setor cresceu 4,4%. Langoni justifica a alta pelo aumento do consumo de insumos típicos como areia, cimento e ferro.

O executivo afirma que a tendência é que o mercado siga aquecido nos próximos anos. “Estamos presenciando um ciclo de grandes investimentos em infraestrutura, em virtude da renovação antecipada dos contratos de concessão e dos contratos assinados sob o regime de autorização”, diz.

Com as obras executadas pela Rumo, foi possível aumentar a capacidade da malha ferroviária de 45 milhões de toneladas por ano em 2020 para os atuais 53 milhões de toneladas por ano.

“A nossa expectativa é alcançar 75 milhões de toneladas/ano após a conclusão dos investimentos”, explica o diretor de Expansão.

As obras da Rumo

Desde que o contrato foi assinado em 2020, a Rumo deu início a diferentes obras na malha ferroviária que integra o principal corredor de exportação do país em direção ao Porto de Santos (SP).

Até o momento, aproximadamente 25% das obras previstas no caderno de obrigações já foram entregues com a participação direta de mais de 10 empreiteiras.

Além das obras em andamento na Malha Paulista, a Rumo também está à frente das obras de modernização e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS) – associação gerida pelas operadoras MRS Logística, VLI e a própria Rumo – visando ampliar a infraestrutura ferroviária do Porto de Santos.

Marcio Maia, gerente executivo de Suprimentos da Rumo, ressalta que a companhia está interessada em firmar parcerias de longo prazo, considerando o cenário promissor de investimentos em infraestrutura.

“Durante as obras, as empreiteiras contam com o apoio da Rumo para se desenvolver em termos de governança, gestão ambiental, saúde e segurança nas operações. Ao construir parcerias duradouras com os fornecedores, esperamos contribuir não só para o crescimento da Rumo, mas para o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia logística”, afirma.

