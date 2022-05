Setor de comunicação corporativa quer ouvir os clientes das agências

Por Marcio Cavalieri*

Escutar para entender melhor como ajudar os clientes na superação dos seus desafios. Este é o propósito da pesquisa que a Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom) acaba de lançar. Batizada de Radar Abracom, a iniciativa vai levantar informações e percepções junto aos profissionais de comunicação, compras, finanças e CEOs das organizações privadas, que contratam serviços de relações públicas e comunicação em geral.

A pesquisa faz parte do projeto “Manifesto por concorrências justas e transparentes”, que a Abracom lançou em outubro de 2021 e que já foi abordado aqui na Bússola. Ela busca a continuidade do diálogo para processos concorrenciais alinhados com as boas práticas de ESG, com o intuito de aprimorar a relação cliente e agência, que cada vez mais se consolida como uma parceria estratégica e fundamental para o zelo da reputação e atingimento dos objetivos de negócios das organizações.

Este processo de escuta é essencial para ajudar as mais de 180 agências associadas Abracom no aperfeiçoamento dos seus produtos e serviços, identificando também oportunidades de melhorias nos processos concorrenciais que podem ser objeto de diálogo com entidades representativas dos clientes. Com isso, todo o mercado se beneficia.

Se você se enquadra nesse público, pode acessar agora o formulário da pesquisa. Ela leva menos de 15 minutos e tem garantia de sigilo da consultoria Somar, que segue padrões internacionais de Ética em pesquisa e está alinhada à LGPD. Aguardamos a sua participação até 15 de junho.

*Marcio Cavalieri é diretor de Parâmetros e Dados da Abracom e sócio da RPMA Comunicação

