Série Ruptura da Apple é pura ficção: carreira e vida pessoal não se separam

Por Renato Basso*

Se há alguns anos a recomendação do mercado de trabalho para sermos bem sucedidos sem abrir mão do bem-estar era separar a vida pessoal e profissional, hoje, essa conversa mudou. Com a pandemia, o trabalho invadiu nossas vidas pessoais, e se essa divisão já foi algum dia possível, hoje claramente não é mais.

A ficção traz alguns bons pontos para refletirmos sobre o tema. É o caso da realidade de “Ruptura”, série de TV que retrata uma equipe de funcionários cujas memórias foram cirurgicamente divididas entre vida profissional e pessoal: quando estão no escritório, só terão as lembranças referentes ao trabalho e em casa, não lembrarão das situações profissionais.

Pode parecer uma boa solução focar em apenas um dos aspectos da vida de cada vez e não deixar que eles interfiram um no outro, assim como na série. Porém, empresas que não criam possibilidades para que os funcionários experimentem o bem-estar de forma flexível podem se tornar as grandes vilãs da história, uma vez que na prática essas duas “vidas” não se separam. Nossas carreiras e campo de estudo são construídos com base em nossos principais interesses, valores, experiências e, também o bem-estar, independente do que ele representa para cada pessoa.

O conceito de bem-estar que conhecemos sempre foi pautado em equilíbrio, em encontrar uma forma de balancear a vida e o trabalho. O conceito de work-life balance tem mais de 50 anos e atualmente já está desatualizado. Em seu Panorama do bem-estar corporativo, o Gympass descobre que as pessoas buscam (e esperam que as empresas ofereçam) bem-estar integral. Assim, o estudo propõe uma mudança da estratégia corporativa, com a empresa se preocupando com todas as dimensões (corpo, mente e vida) e etapas da vida e dia a dia de seu colaborador, provendo flexibilidade e suporte na sua jornada para que ele inclua cada vez mais bem-estar na sua rotina.

O estudo, realizado em nove países, demonstra que a perspectiva de bem-estar no trabalho é um fator preponderante nas decisões que os colaboradores tomam em relação à carreira. Para 83% dos entrevistados, o bem-estar é um pilar tão importante quanto o salário, enquanto 85% concordam que tenderiam a permanecer em um cargo se a empresa priorizasse o bem-estar, e 77% pensariam em deixar uma empresa que não prioriza o bem-estar. Isso mostra que a possibilidade de vivenciar o bem-estar em paralelo com as responsabilidades da carreira, são tão relevantes para os trabalhadores quanto o próprio trabalho em si.

*Renato Basso é vice-presidente de Pessoas do Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola & Cia: Caixa renegocia mais de R$ 1 bi em dívidas

Fundação Estudar lança masterclass sobre estratégia digital

Cosan vira estudo de caso no MBA da Universidade Cornell nos EUA