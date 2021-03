Senador Roberto Rocha dispara nas redes e sobe 44 posições no ranking em uma semana

Anfitrião do presidente Jair Bolsonaro em Alcântara (MA) nos últimos dias, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) disparou no ranking FSBinfluênciaCongresso, que mede o prestígio parlamentar nas redes sociais. Ele subiu 44 posições em uma semana e chegou a 15º, após estar em evidência no noticiário. Presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, tema constante em suas publicações, ele também ganhou visibilidade ao ser indicado para relatar a proposta que deverá ter prioridade de tramitação no Congresso.

Outro nome que avançou foi Paulo Paim (PT-RS), relator da adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo, aprovada na semana passada. Com posts sobre o tema e, principalmente, sobre a vacinação contra a Covid-19, ele retornou ao levantamento em 14º após subir sete colocações. O colega petista Rogério Carvalho (SE) também progrediu cinco posições e alcançou o 8º lugar.

A semana foi de pouca movimentação entre os 15 mais influentes do Senado nas redes sociais. Os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) estão no topo do ranking, em 1º e 2º respectivamente. Com quatro nomes, o Podemos é o partido com mais integrantes na lista, seguido pelo PT, com três.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.

Câmara dos Deputados

A ascensão do deputado Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) no ranking FSBinfluênciaCongresso é o destaque da semana entre 9 e 15 de fevereiro. Os posts diários variados, inclusive sobre temas como o programa de TV Big Brother Brasil, ajudaram-no a saltar nove posições e atingir o 9º lugar. O parlamentar, que tem como profissão o jornalismo, é nome constante no levantamento, que lista os 20 integrantes da Câmara dos Deputados mais influentes nas redes sociais.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também teve bom desempenho nos últimos dias. Ele subiu quatro colocações e voltou ao ranking em 17º, após deixar o pelotão de frente na semana anterior. Já a pior atuação foi do Sargento Fahur, que caiu sete lugares e estacionou em 20º. Outro parlamentar que perdeu três posições e ficou em 10º foi Kim Kataguiri (DEM-SP), presença frequente no levantamento.

Nos primeiros lugares, a principal movimentação foi da deputada Bia Kicis (PSL-DF), cotada para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ela recuperou o 3º lugar, posição que costuma ocupar, ao tirar do posto André Janones (Avante-MG), que caiu para 4º. Os líderes do ranking continuam a ser Carla Zambelli, em 1º, e Eduardo Bolsonaro, em 2º, ambos do PSL de São Paulo. O partido domina o FSBinfluênciaCongresso, com oito integrantes.

Confira aqui o ranking da Câmara dos Deputados.