Senador de SE e deputado do RS disparam nas redes

A aprovação de projeto que estabelece prioridades de vacinação contra a Covid-19 levou o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), autor da proposta, a subir 15 posições no ranking FSBinfluênciaCongresso e alcançar o 10° lugar.

Outro parlamentar que ganhou espaço no ranking foi Davi Alcolumbre (DEM-AP), que esteve em evidência devido à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a reeleição às Mesas do Congresso. Ele subiu cinco posições em uma semana, colocando-se em 13° no levantamento. O tema também alavancou o senador Lasier Martins (Podemos-RS), que usou as redes sociais para criticar eventual recondução dos dirigentes do Legislativo. O gaúcho avançou oito lugares e chegou à 8ª colocação.

Mesmo movimento fez o senador Paulo Paim (PT-RS), que subiu cinco degraus após ganhar o noticiário por ter sido excluído pela Fundação Palmares da lista de personalidades negras. Paim ficou no 15° lugar do levantamento. Em direção oposta seguiu o senador Reguffe (Podemos-DF), que caiu 11 posições por ter se afastado das redes sociais na última semana, sem fazer postagens.

Os parlamentares do pelotão de frente do ranking, na semana entre 1° e 7 de dezembro apenas trocaram de posições: Álvaro Dias chegou ao 1° lugar; Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ao 2°; e Humberto Costa (PT-PE), que liderava o levantamento, caiu para 3°.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.

Câmara dos Deputados

A polêmica em torno da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a reeleição no Congresso também pautou a discussão na Câmara dos Deputados. As críticas ao andamento do julgamento virtual fizeram o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) disparar 19 posições no ranking FSBinfluênciaCongresso. O parlamentar gaúcho ficou na 19ª colocação.

Com participação diária nas redes em defesa do governo Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) chegou ao 6° lugar do levantamento, após avançar dez degraus. Ritmo idêntico teve o deputado Capitão Derrite (PP-SP), que também subiu dez colocações e chegou à 15ª posição.

A bancada do PSL domina o topo do levantamento com deputados nas seis primeiras posições. O quarteto Carla Zambelli (SP), Bia Kicis (DF), Eduardo Bolsonaro e Filipe Barros (PR) seguem firmes na liderança, ocupando o ranking nessa ordem. Juntaram-se a eles Carlos Jordy (RJ), que alcançou o 5° lugar após avançar oito casas, e Daniel Silveira. Além deles, o partido tem o deputado Luiz Philippe O. Bragança (SP) entre os 20 mais influentes. As maiores bancadas estaduais – São Paulo e Rio de Janeiro – possuem o maior número de representantes na lista.

Confira aqui o ranking da Câmara dos Deputados.