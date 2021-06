Senado atrasa aprovação de diretora do Banco Central

Por Márcio de Freitas*

Desde o final de abril está parada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a indicação da nova diretora do Banco Central, Fernanda Guardado. Ela deverá assumir a diretoria de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos, assim que passar pela sabatina na comissão e depois aprovação em plenário. As dificuldades do governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Alta, no entanto, atrasaram a apreciação do nome. Outros ministérios também vivenciam a dificuldade na ratificação de seus indicados. Várias agências reguladoras federais têm operado com colegiados incompletos e carentes de pessoal para tomar decisões. Há até mesmo ameaça de recusa de indicações de algumas pastas, pela falta de negociação política do Palácio ao Planalto. A situação ficou pior depois da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, com a radicalização tomando conta do ambiente político no Senado.

Brasil Competitivo

Enquanto o Brasil dá sinais de arrefecimento da pandemia, apesar de números diários ainda elevados de contaminação e morte, começam a surgir algumas iniciativas focadas na aceleração do crescimento econômico pós-crise sanitária. Nesta quarta-feira será lançada na CNI a Frente Parlamentar Pelo Brasil Competitivo, integrada por mais de 200 deputados federais e senadores. O comando caberá ao deputado federal Alexis Fonteyne. A frete atacará o custo Brasil, que de acordo com estudo do Ministério da Economia consome R$ 1,5 trilhão por ano das empresas do país

Investimento

Na semana em que a ONU divulgou uma queda de 62% no Investimento Direto Estrangeiro (IED) no Brasil em 2020 (US$ 25 bilhões) na comparação com 2019, o que representa o menor valor dos últimos 20 anos, o Conselho de Assuntos Legislativos da CNI recomendou que o Congresso Nacional priorize o PL 2.646/2020 para atrair investimentos extremamente necessários principalmente no pós-crise da pandemia. O projeto permite que investidores deduzam do lucro o montante equivalente a 30% do valor dos juros pagos no exercício.

Verde

No caso das debêntures para financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável (green bonds), a dedução será majorada para 50%. “O investimento em infraestrutura é a opção mais concreta que temos para acelerar o crescimento do nosso país. Precisamos priorizar o projeto de debêntures de infraestrutura para acelerar a retomada da economia”, comentou o presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, Paulo Afonso Ferreira.

ESG exponencial

Monitoramento da Knewin, maior PRTech da América Latina, mostra crescimento dos temas relacionados à ESG de forma exponencial nas redes sociais. Em fevereiro de 2020, foram 915 menções ao tema ESG no Twitter e, um ano depois, foram 4.628. “O caminho ESG é sem volta. Portanto, é essencial que as empresas tenham acesso à infraestrutura tecnológica que dê suporte às boas práticas ambientais, de governança e financeiras, e gerem valor para a sociedade como um todo”, explica o CEO da Docket, Pedro Roso.

Mira eleitoral

O Ministério da Economia encontrou menos de 21 mil declarantes do Imposto de Renda que informaram, em 2019, ter recebimentos superiores a R$ 230 bilhões em rendimentos isentos, como lucros e dividendos. Daí lançou uma cobrança de 20% nos dividendos dessa turma. A medida funciona como compensação, porque na outra ponta se isentou 5,6 milhões de brasileiros de declarar IR, ao fixar a isenção a partir de R$ 2,5 mil.

Caninópolis

"Um negócio bom pra cachorro!”, frase do empresário Renato Blanco que traduz o sucesso da animação infantil "Caninópolis". Com mais de 30 milhões de visualizações no canal do Youtube, que já supera 100 mil inscritos, os conteúdos têm por trás um time de talentos sob o comando de Renato e o sócio Rafael Frota. A dupla já colocou no ar 21 animações e prepara nova temporada para estrear em setembro. O sucesso dos cinco cachorros abriu negociações para o licenciamento das animações, desenvolvimento de produtos da marca e licenciamento de personagens para projetos educativos.

Dinheiro rápido

O bantech Digio lança o Grana Extra, para disponibilizar valores de R$ 1 mil a R$ 30 mil rapidamente aos seus clientes. O produto é uma nova modalidade de crédito que oferece um valor pré-selecionado, cobrando as parcelas diretamente na fatura do cartão de crédito do banco.

Webinar tributário

O BMA Advogados realiza hoje, a partir de 18h, webinar gratuito com o tema “Projeto de Reforma Tributária Imposto de Renda (PL 2337/2021)". Os sócios do escritório vão levantar os pontos principais do projeto do Governo Federal acerca da Reforma Tributária que vão impactar o Imposto de Renda como Lucros e Dividendos, Investidores Pessoas Físicas, Reorganização Societária, Mudanças no Lucro Real e Resumido, Investimentos Imobiliários e Mercado Financeiro e de Capitais. "O projeto apresentado pelo governo trata de temas muito variados, com potencial de onerar pesadamente o setor produtivo, além de ainda haver muitas regras com aplicação pouquíssimo clara", afirma Hermano Barbosa, sócio de tributário do BMA Advogados.

Startup para mulheres

ABFintechs reúne hoje mulheres empreendedoras e líderes em inovação e tecnologia com o objetivo de apoiar a criação de em um ecossistema mais diverso e inclusivo. Segundo pesquisa realizada pelo Distrito em parceria com a B2MAMY e Endeavor, 4,7% das startups são fundadas exclusivamente por mulheres. O evento é aberto para o público em geral e acontece hoje de 9h às 12h.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

