Seguros Unimed prevê crescimento 8% maior do que no ano passado

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, está otimista sobre seu desempenho financeiro e operacional em 2023. A expectativa da companhia é alcançar um faturamento de até R$ 6 bilhões neste ano, o que representa um crescimento de 18%, impulsionado pela perspectiva positiva dos seguros Saúde, Odontológico, Vida e Ramos Elementares, que devem aumentar em 18%, 22%, 15% e 15%, respectivamente. Além disso, a empresa prevê uma evolução de 10% nos investimentos em Previdência Privada.

A projeção vem amparada pelo bom resultado de 2022, período em que a Seguros Unimed atingiu faturamento consolidado de R$ 5,1 bilhões (R$ 4,9 bilhões referentes a prêmios de seguros e R$ 200 milhões devido a contribuições de previdência). O resultado operacional consolidado foi de R$ 35,5 milhões e o lucro líquido chegou a R$ 216,8 milhões, permitindo um ROAE (Retorno Sobre Patrimônio Médio) de 12,62%, equivalente a 101,98% da Selic média. Além do pagamento de R$ 35 milhões em JCP (Juros Sobre Capital Próprio).

Esses números foram puxados principalmente pelos seguros Odonto, Saúde e Ramos Elementares, que aumentaram os respectivos faturamentos em 25,7%, 20,7% e 19,1%, no ano de 2022. É importante ressaltar, porém, que todos os segmentos da Seguros Unimed têm participação nestes resultados. Em 2022, a carteira geral alcançou a marca de 6,2 milhões de clientes, um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior.

“Atualmente, trabalhamos com plataformas de inteligência artificial e outras tecnologias que nos permitem analisar o mercado e o desempenho da Seguradora nos próximos meses para termos essas perspectivas mais claras de resultado. Claro que podem ocorrer variações nestes valores, mas estamos otimistas. Além disso, temos os parceiros corretores como importantes aliados para nos ajudar a alcançar nossas metas. Para eles, disponibilizamos ferramentas que facilitam a simulação de cotação e vendas, bem como excelentes condições dos nossos produtos para nos ajudar a aumentar a carteira de beneficiários”, diz Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

Outro ponto importante a ser destacado é a sinergia da empresa com as cooperativas que compõem o Sistema Unimed. Por meio delas, por exemplo, a Unimed Odonto, operadora de planos odontológicos do Sistema Unimed, teve um dos melhores desempenhos. “Para potencializar nossas parcerias, estamos investindo fortemente em inovações com foco em negócios, no desenvolvimento de novos produtos e no relacionamento com clientes. Um ponto importante a ser destacado é que esses resultados são possíveis porque a Seguros Unimed tem uma carteira de produtos diversa, que vai além da saúde”, afirma Freitas.

A companhia também tem voltado seus esforços para proporcionar canais tecnológicos de atendimento cada vez mais efetivos. Um exemplo recente, voltado para os beneficiários, é a Tina, consultora virtual de saúde bucal com Inteligência Artificial (IA). Essa plataforma é capaz de oferecer orientação personalizada, avaliar o risco de patologias bucais e, ainda, indicar profissionais com maiores probabilidades de resolver o problema do usuário.

Já para os parceiros corretores, a empresa segue trabalhando em melhorias para tornar cotações e contratos mais fáceis e rápidos, como a implementação de plataformas online e offline para gerir processos e facilitar a apresentação dos produtos para os clientes na hora da venda. Ainda no ano passado, os esforços da operadora também se voltaram para fortalecer o incentivo do uso da Atenção Primária à Saúde (APS), implementando esse modelo em seus produtos, como o Cuidar Mais, lançado especificamente com esse propósito.

“Somos fortes defensores da APS justamente pela sua finalidade de promover, de forma mais assertiva, o cuidado integral, preventivo e acessível”, declara o presidente. Pelo SuperApp, aplicativo da Seguros Unimed, o beneficiário que escolhe essa modalidade começa o atendimento pela plataforma e, se necessário, é encaminhado para um especialista. “O primeiro passo é online. Entretanto, também deixamos claro aos nossos clientes que eles contarão com toda uma equipe composta por médico de família, enfermeiro e outros profissionais que vão atuar para o sucesso do tratamento”, afirma.

Construção de hospitais

Ainda em 2022, a Seguros Unimed deu um grande passo para acelerar a verticalização da marca. Por meio da InvestCoop Asset Management, gestora de recursos do Sistema Unimed, administrada pela seguradora, lançou o primeiro fundo imobiliário para construção de um hospital em Campina Grande, na Paraíba. Após essa bem-sucedida operação, a InvestCoop deu outro passo importante, dessa vez para viabilizar a construção de uma unidade de alta complexidade da Unimed Maceió. Com custo estimado de R$ 200 milhões, a obra deve ser concluída em 2024.

“A InvestCoop é responsável pela gestão de R$ 4,4 bilhões. Ela busca encontrar a melhor maneira de investir esses recursos, de forma a promover a independência das singulares e das empresas que compõem a marca, que é referência em saúde e cuidado há 55 anos. Temos ainda um fundo imobiliário nacional, que acreditamos ser capaz de captar cerca de R$ 2 bilhões. Com esse valor, será possível investir, ainda mais, em serviços próprios e diferenciados, como hospitais, laboratórios, centros de imagem e oncológicos”, dizHelton Freitas, também CEO da InvestCoop Asset Management.

Atenção com imagem

A Seguros Unimed também acrescentou novos ares à sua imagem. Para essa mudança, a companhia iniciou uma parceria com a DPZ e já colocou em prática um dos primeiros resultados do trabalho em conjunto. Desde novembro, está com uma campanha patrocinada nos maiores cinemas do país, em que exibe sua nova assinatura: Se é Unimed, é Seguro, mensagem que reforça a ligação da marca ao Sistema Unimed para o público de todo o país.

