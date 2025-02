Segurança no varejo: uso de câmeras corporais tem aprovação de 87% dos funcionários, aponta pesquisa

O Grupo Carrefour Brasil realizou uma pesquisa interna para avaliar a aceitação do uso de câmeras corporais (bodycams) em sua operação. O levantamento ouviu 3,3 mil profissionais que atuam nas lojas das redes do grupo em todo o Brasil, incluindo Atacadão e Sam’s Club.

Segundo a pesquisa, 87% dos colaboradores acreditam que o equipamento contribui para uma melhor interação com os clientes e para a redução de conflitos. 86% afirmam que a tecnologia aumenta a segurança nas lojas, enquanto 74% relatam sentir-se mais protegidos no dia a dia.

Resultados após um ano da implementação das câmeras corporais

Para viabilizar a iniciativa, o Grupo Carrefour Brasil investiu R$ 16 milhões, tornando-se a primeira empresa do país a implementar câmeras corporais em larga escala para profissionais de segurança — um processo concluído em apenas quatro meses.

Um ano após a implementação, a empresa observou uma redução média de 30% nos incidentes registrados.

“Nosso compromisso é trabalhar intensamente para que as interações em nossos espaços aconteçam em um ambiente seguro e inclusivo. As câmeras fazem parte de uma lista de ações que, juntas, permitem termos esses resultados”, diz Marcelo Tardin, vice-presidente de Transformação, RH e Jurídico.

Ao todo, foram distribuídas mais de 4 mil câmeras corporais para 6 mil fiscais de prevenção internos e seguranças terceirizados. Os dispositivos foram desenvolvidos com tecnologia adaptada às necessidades operacionais das lojas do grupo.

Benchmark para o varejo e cartilha para auxiliar na implementação

O uso das câmeras integra um programa baseado em três pilares focados em treinamentos, política de consequência e transparência. A empresa foi pioneira nesta iniciativa no país e lançou uma cartilha com informações sobre como qualquer outra empresa pode implementar as câmeras corporais em sua operação.

O material reúne boas práticas relacionadas à coleta, armazenamento e uso de dados, e reforça o compromisso com a construção de relações de confiança entre a empresa, seus colaboradores e os clientes.

“O objetivo do Grupo Carrefour Brasil, com a cartilha, é compartilhar com outras empresas do setor privado a nossa experiência e incentivar que ações deste tipo sejam cada vez mais frequentes. Percebemos um impacto positivo em toda a nossa operação, de clientes e colaboradores que se sentem mais seguros para desempenhar as suas funções e queremos dividir isso com o mercado”, conclui Tardin.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube