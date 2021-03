Se você não puder acreditar em qualquer coisa, acabará acreditando em nada

Semanas atrás, vídeos do ator Tom Cruise fazendo truques e contando piadas viralizaram.

O conteúdo foi rapidamente desacreditado, mas apenas depois de ser visto e compartilhado milhões de vezes.

Tudo não passava de uma brincadeira com a deepfake, técnica que usa inteligência artificial para criar montagens ultrarrealistas.

Mas e se não fosse?

Conforme a tecnologia nos permite brincar mais rápido e facilmente com a imagem de qualquer um, nos aproximamos perigosamente de viver uma constante parábola do Menino e o Lobo, onde o fake se torna mais real, e a realidade se torna questionável.

Esse, talvez, seja o real perigo de inovações como o deepfake: não só fazer com que pessoas acreditem no que não é real, mas fazer com que se recusem a acreditar na verdade.

Por enquanto, as informações digitais mais traiçoeiras continuam sendo as meias-verdades disparadas no grupo da família.

Mas precisamos estar preparados para um futuro no qual ver para crer não será, nem de longe, suficiente.

*Diego Brasil é redator da FSB Comunicação

