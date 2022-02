Scandit capta US$ 150 mi em investimento liderado pela Warburg Pincus

Por Bússola

A Scandit, empresa de Smart Data Capture, completou sua rodada de investimento de Série D no valor de US$ 150 milhões. A rodada foi liderada pela Warburg Pincus, investidora de growth e com um histórico de escalar empresas de alto crescimento, em especial softwares B2B. O funding contou com uma forte participação de investidores atuais da Scandit, incluindo Atomico, Forestay Capital, G2VP, GV, Kreos, NGP Capital, Schneider Electric, Sony Innovation Fund by IGV e Swisscom Ventures.

Até o momento, a Scandit já levantou mais de US$ 300 milhões em investimentos para impulsionar sua expansão global, permitindo que dispositivos inteligentes capturem dados de ponta de códigos de barras, texto, IDs e objetos por meio de visão computacional para automatizar processos e fornecer insights que melhorem o engajamento de clientes e aumentem a produtividade do trabalhador.

Desde sua rodada de Série C, em maio de 2020, a companhia mais que dobrou sua receita recorrente anual, e atualmente conta com mais de 1,7 mil clientes globais como Carrefour, FedEx, Levi’s Strauss & Co., American Eagle Outfitters, Yamato Transport e Sephora.

A Scandit vem fortalecendo sua liderança junto aos setores-chave para o seu negócio — varejo, logística, saúde e bens de consumo. Durante a pandemia, a empresa vem disponibilizando sua tecnologia de Smart Data Capture para órgãos nacionais de saúde, como a NHS, no Reino Unido.

A empresa pretende usar esse investimento para expandir sua atuação, com foco na Ásia-Pacífico, incluindo Japão, Singapura e Coreia do Sul. Desde a rodada de Série C, a companhia acelerou seu crescimento em novos mercados, como a América Latina, e o time da Scandit pelo mundo cresceu 85%, e deve se expandir em mais 50% até o fim de 2022. O aporte também será utilizado para dar continuidade ao crescimento e inovação das verticais prioritárias da empresa.

Além disso, o financiamento acelera a área de P&D da Scandit para aprimorar processos, com uma ênfase cada vez maior nos recursos de IA/ML e métodos autônomos de captura de dados. A plataforma de Smart Data Capture da Scandit aumentará ainda mais a inteligência e a tomada de decisões dos usuários, seja em um smartphone, wearables ou por meio de robôs.

Smart Data Capture

Para Flavio Porciani, diretor administrativo da Warburg Pincus, a tecnologia de captura de dados inteligente da Scandit transforma a maneira como as empresas operam e interagem com seus clientes. Utilizada por empresas líderes em vários setores, por clientes e usuários finais em todo o mundo, a investidora vê uma oportunidade para a Scandit consolidar sua posição como líder global em Smart Data Capture.

De acordo com Samuel Mueller, CEO da Scandit, com câmeras em dispositivos inteligentes para interagir com itens físicos, é possível transformar o dia a dia de clientes, funcionários e empresas, com soluções personalizadas e que confluam para os seus objetivos de transformação digital.

Como exemplo de sua inovação, no mês passado a Scandit lançou o ShelfView, uma solução inteligente de captura e análise de dados para gerenciamento de prateleiras de varejo. Utilizando realidade aumentada, reconhecimento de objetos, reconhecimento óptico de caracteres e outras tecnologias inovadoras de visão computacional, o ShelfView captura dados de produtos no nível de SKU por meio de dispositivos móveis e robôs autônomos, permitindo a visibilidade constante das prateleiras e, assim, empoderando lojistas rumo a operações mais inteligentes e eficientes.

