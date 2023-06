Saúde mental impulsiona sucesso das academias, diz guru do fitness

Por Randall Neto

Depois de ter sido um dos mais prejudicados pela pandemia de covid-19, o segmento de academias recuperou-se plenamente e, no primeiro trimestre deste ano voltou a mostrar crescimento, com algumas redes atingindo recordes de vendas. Mas manter um negócio de sucesso depende de uma cultura palpável, que possa ser compreendida por todos os envolvidos na operação, de seleção e retenção de um time experiente e de um crescimento contínuo baseado em aprendizagem.

Essa é a visão de Herb Lipsman, um veterano da indústria de fitness, considerado um dos maiores nomes mundiais na formação de lideranças nesse mercado. Segundo ele, o foco em saúde mental tem sido uma força motriz que impulsiona o crescimento das academias

Lipsman é um dos palestrantes no 15º Seminário Internacional de Gestão de Academias, que acontece em 17 de junho, no Novotel Center Norte, em São Paulo. As inscrições para o evento, realizado pela Alliance Fitness, podem ser feitas pelo site.

Durante o encontro, Lipsman vai falar sobre sua metodologia e compartilhar histórias que vivenciou durante seus mais de 40 anos de carreira. Ele conversou com a Bússola sobre o mercado e a indústria de fitness.

Bússola: O senhor está na indústria de fitness há mais de 40 anos. Quais são as grandes mudanças que aconteceram nesse período?

Herb Lipsman: Houve um aumento da popularidade de vários programas de exercícios em grupo, como spinning, yoga, Barre, Body Pump, zumba etc. Também aconteceu um aprimoramento na profissionalização do mercado com certificações educacionais, maior conhecimento em gestão de negócios e melhorias na gestão de riscos, gerando academias mais seguras.

Do ponto de vista dos avanços tecnológicos, ocorreram nos equipamentos, nas aulas online e nos aplicativos móveis.

E, mais recentemente, há um foco na saúde mental como uma força motriz por trás do crescimento da adesão às academias.

Mas uma coisa que não mudou ao longo desses 40 anos é que esse negócio gira em torno das pessoas – funcionários e clientes. Academias bem-sucedidas se tornaram mestres em lidar com questões relacionadas a pessoas.

Bússola: Quais são as 3 coisas mais importantes para uma academia ter sucesso?

Herb Lipsman: Cultura, ou seja, decidir "o que importa mais" para a organização, funcionários e clientes e, em seguida, comunicar isso a todos por meio de ações, tornando essa cultura “palpável”.

Também seleção e desenvolvimento de equipe. O negócio de academia sempre foi e sempre será sobre pessoas. Isso significa encontrar as pessoas certas, capacitá-las com as ferramentas e treinamento necessários para criar ótimas experiências para os clientes e apoiar o crescimento pessoal e profissional delas para retê-las.

Por fim, tornar-se uma organização de aprendizagem e crescimento contínuo. O negócio de academias está em constante mudança, e as academias precisam ter foco para acompanhar essas mudanças e ajustar instalações, programas e serviços para responder às necessidades e desejos em constante mudança dos clientes. Por exemplo, observe o recente crescimento do pickleball nos Estados Unidos

Bússola: Qual é o papel da tecnologia na indústria de academias?

Herb Lipsman: A tecnologia sempre foi um elemento crucial nessa indústria, desde os equipamentos até o rastreamento de exercícios, passando pelos sistemas de operação das academias para marketing, gestão financeira e comunicação com os clientes.

Agora, a inteligência artificial permitirá que todos os clientes e funcionários tenham acesso instantâneo às respostas para praticamente qualquer pergunta sobre programas e práticas de saúde e fitness.

Bússola: Quais são os principais erros cometidos pelos proprietários e gerentes de academias?

Herb Lipsman: São vários. Priorizar instalações, políticas e lucro em detrimento das pessoas e das experiências. Falhar em manter a limpeza e a manutenção das áreas de alto toque e alta visibilidade das academias.

Não passar tempo suficiente nas academias interagindo com os clientes e funcionários, para ver e ouvir em primeira mão o que mais importa a cada dia.

Falhar em mostrar apreciação genuína pelo trabalho que os funcionários desempenham em todas as áreas da academia regularmente. Não antecipar e se preparar para problemas comuns e crises ocasionais.

Bússola: O senhor vem ao Brasil para um seminário agora em junho. Sobre o que o senhor vai falar?

Herb Lipsman: No seminário no Brasil, falarei sobre o que considero ser as atividades de alto impacto dos líderes de academias. Meu objetivo é proporcionar um dia de aprendizado para minha audiência, abordando os tópicos como estabelecer uma cultura de alta confiança" com funcionários e clientes, ser mais cuidadoso no processo de seleção, contratação e integração dos funcionários, compreender sua visão única do mundo, entender o conceito de e transformar momentos da verdade em momentos mágicos, etc.

Também vou compartilhar histórias reais de muitos desafios difíceis que enfrentei, os quais serão aplicáveis à maioria dos operadores de academias, e o que aprendi com eles.

Meu objetivo é que todos os participantes saiam do evento com diversas "pepitas de sabedoria" sobre maneiras mais eficazes de abordar os desafios que todos enfrentamos ao administrar nossas academias. Essas ideias poderão ser implementadas em suas academias com pouco ou nenhum custo, exceto o tempo e o foco, levando, em última análise, a melhores relações com os funcionários, melhores relações com os clientes e melhor desempenho financeiro.

