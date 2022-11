Saudades do R$ 1,99? Petlove resgata ideia e desconto de mais de R$ 1.000

Quem não tem boas lembranças das lojinhas de R$1,99, em que era possível fazer compras a preços bastante acessíveis. Hoje se corrigido pelo índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), esse montante de 2000 seria de R$ 7, e o valor módico seria impraticávela. Mas a Petlove não se esqueceu dessa sensação de felicidade que virou uma lembrança distante. A marca resgata o conceito das lojas de R$ 1,99 para a Pet Friday 2022 e anuncia a campanha “Plantão R$1,99, que vai até 28 de novembro.

Diariamente, a Petlove vai disponibilizar diferentes artigos no valor especial, e os clientes serão comunicados a partir de uma vinheta, que será veiculada nos stories da conta no Instagram. A quantidade de produtos é limitada a dias específicos e disponibilidade de estoque, que serão sinalizados nos canais oficiais e, também, no ato da compra. Para chegarem a tempo de aproveitar, é essencial que os clientes ativem suas notificações para serem os primeiros a desfrutar das ofertas enquanto é tempo.

Entre os itens que serão ofertados estão: Cama Snooze Zazu (preço original de R$ 1.399), Brinquedo Arranhador Pidan (preço original de R$v440), Cama Nuvem Me.Au Pet Prata (preço original de R$ 109), Coleira Carrapaticida Centagro Xandog para Cães (preço original de R$88), Vermífugo Virbac Endogard para cães até 10kg (preço original de R$29,90) e rações diversas Guabi Natural e Royal Canin, entre outros, todos com valor de R$ 1,99.

Para quem já deseja iniciar a jornada de compras, ao longo de todo o mês de novembro, a Petlove também vai disponibilizar ofertas com até 80% de desconto, em diversos produtos e categorias. Para conferir, basta que os clientes acessem Petlove.com.br ou baixem o aplicativo da marca.

Além disso, no dia 17 de novembro, às 20h, a Petlove realiza a Pet Fun Friday, uma live com os criadores de conteúdo Léo Bagarolo, tutor de Mada, Bica e Lola, com veiculação nas contas do Youtube da Petlove, bem como dos apresentadores. Ao longo da programação, serão anunciadas ainda mais ofertas para os espectadores. A live será dividida em blocos, em que diferentes categorias serão apresentadas a preços promocionais.

“Sabemos que as pessoas aguardam esse período do ano ansiosamente. Fazem economias para terem acesso a produtos aspiracionais. Por isso, a nossa Pet Friday, neste ano, foi pensada justamente para que seja um momento em que os tutores possam adquirir itens de desejo para os seus pets e não somente artigos essenciais. Nossa estratégia é construir uma narrativa em que, anualmente, as pessoas aguardem ansiosamente nossas ofertas e é esse o caminho que estamos traçando”, afirma Filipe Botton, head de comunicação e marca do Grupo Petlove.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Trends: diretrizes de marca, um guia para o futuro

Carolina Fernandes: Na Black Friday 2022, antecipação é a regra do jogo

Jonatas Abbott: o futuro da automação do marketing