São Paulo tem R$ 30 milhões para investir em cultura e turismo em 2021

O Estado de São Paulo vai investir R$ 30 milhões em cidades consideradas destinos turísticos, para aumentar a oferta de eventos culturais, como estratégia de apoio à promoção do turismo local. O foco do Projeto Palco SP, que pretende instalar palcos e conchas acústicas nas cidades, são as 70 estâncias e 140 municípios de interesse turístico que, juntos, recebem milhões de visitantes todos os anos.

Municípios que manifestarem interesse podem receber verba e consultoria para a instalação dos novos equipamentos.

O objetivo é que a cidade esteja mais preparada para receber eventos artísticos, capazes de atrair visitantes e oferecer opções de lazer para a população local, além de gerar emprego e renda para o setor de cultura, fragilizado e impactado pela pandemia.

O projeto é uma iniciativa conjunta das secretarias de Cultura e de Turismo do Estado.

“Mais um anúncio importante para a área ,que reafirma o compromisso que o nosso governo tem com a cultura, que encaramos como um front de desenvolvimento, de geração de renda e emprego, de alegria, de felicidade”, diz o secretário Sérgio Sá Leitão.

Para o secretário de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz, a iniciativa é um movimento natural. “Cultura e turismo são inseparáveis. A possibilidade de termos eventos criativos, desenhados de acordo com as características de cada cidade, tem força mobilizadora“, afirma. Segundo ele, quando a pandemia permitir, as viagens dentro do próprio Estado tendem a ser privilegiadas pela população.

