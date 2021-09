Santander lança podcast para incentivar mulheres a falar sobre dinheiro

Entrou no ar no último dia 14, o podcast “Donas da Conta”, do Santander, desenvolvido pela CAPS, agência que integra o ecossistema Haus, do Grupo Stefanini, que desenvolveu a concepção e estratégia do projeto para o banco se comunicar com o público feminino e tratar questões financeiras e outros temas, sem timidez e receio. A creator Carla Lemos foi a escolhida para conduzir as entrevistas, cada dia com um assunto e uma influencer convidada diferentes. A ideia é que as ouvintes possam se inspirar para ter conversas parecidas com outras mulheres.

Carla é responsável pelo desenvolvimento criativo e produção, dando vida a cada episódio e propondo assuntos, convidadas e criando os roteiros. Colunista do UOL Universa, influenciadora, feminista, Carla também é a creator do blog Modices, que assina a produção do programa.

O podcast será veiculado quinzenalmente no Spotify e Youtube, terá oito episódios para debater o uso do dinheiro em suas mais variadas frentes e trará convidadas de diferentes setores de atuação. No primeiro, “Precisamos falar de dinheiro”, Carla bate um papo com Marina Santa Helena, apresentadora de TV, formada em arquitetura e que atualmente está fazendo mestrado com foco em consumo consciente e estilo pessoal. O projeto conta com parceria da Brunch, agência especializada em influência e criadores de conteúdo.

Carla vai trazer para o debate uma curiosidade ao usar uma espécie de cartas de baralho para promover maior interação com suas convidadas, abordando questões bem corriqueiras do nosso dia a dia. As cartas do “Donas da Conta” trarão questionamentos de temas como saúde financeira, tipos de investimentos, custos e benefícios das viagens, gastos com cartões de crédito, entre tantos outros. A ideia central do baralho usado no programa contou com a colaboração e insights da 65/10, consultoria criativa especializada em mulheres, conduzida por Thais Fabris e Maria Magalhães.

“Acreditamos que é importante ampliar e dar voz ao universo feminino. Tivemos muitas conquistas até aqui, assumindo posições de protagonismo no mercado de trabalho, no mundo acadêmico e chefiando famílias. Mas as mulheres ainda são pouco incentivadas a conversar sobre temas financeiros, daí a ideia de criar um podcast que contribua para que esse diálogo aconteça”, declara Luciane Effting, superintendente executiva de investimentos do Santander Brasil.

O podcast “Donas da Conta” teve inspiração há quase um ano, após rodadas de conversas com mulheres de diferentes setores do Santander, e contou com a presença de participantes do programa Santander ELA, que oferece crédito especial e exclusivo para negócios abertos por mulheres e é dedicado a pequenas empreendedoras, bem como a empresas com participação majoritariamente feminina.

“Estamos colocando no ar um projeto de conteúdo que é a nossa cara e a cara do Santander, baseado em conversas reais desde o início da concepção e com o poder de incentivar novas conversas. Cada episódio entrega utilidade, dividindo um conhecimento prático, e também encantamento, na forma de um papo descontraído e sincerão. A ouvinte vai se sentir como mais uma amiga na mesa e se inspirar para abrir essas conversas difíceis também com a sua rede de contatos”, afirma Larissa Magrisso, VP de criação e conteúdo da CAPS.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também