Sanofi lança nova etapa do programa de acessibilidade para jovens talentos

No Brasil, as classes C, D e E representam 82,9% da população, e essas foram as que mais sofreram os impactos da covid-19, que afetou diretamente a educação, a aprendizagem e o desenvolvimento socioemocional de crianças e jovens. Diante desse desafio, a divisão de negócios de Consumer Healthcare na Sanofi lança a segunda etapa de seu Programa Acesso, iniciativa em parceria com o Instituto Bold, que abre mais uma turma ainda neste mês para capacitação de jovens de baixa renda para que assumam cargos dentro e fora da empresa.

A formação contará com trezentas horas de desenvolvimento 100% online e gratuita. Os alunos terão a oportunidade de aprender mais sobre temas como inovação, intraempreendedorismo e educação socioemocional. A ação faz parte do pilar de estratégia de Diversidade, Equidade & Inclusão da Sanofi.

“A iniciativa busca aproximar a unidade de Consumer Healthcare na Sanofi a visão, linguagem e os hábitos dessa população para entender como é possível criar uma conexão ainda mais genuína com estes consumidores. Já temos contratações vindas do programa, como estagiários, jovens aprendizes e outras posições em força de vendas. Consideramos o impacto que a ação tem no sentido de prepará-los para o mercado de trabalho a partir do momento que saem de um espaço de vulnerabilidade para abraçar novas oportunidades de crescimento profissional e pessoal”, diz Raquel Nogueira, head de Recursos Humanos em Consumer Healthcare na Sanofi

Primeira turma

No mês de agosto aconteceu a formatura da primeira turma do Programa Acesso, com direito a banca avaliadora composta por executivos de Consumer Healthcare Sanofi para avaliar todos os projetos idealizados pelos alunos, que foram criativos ao propor soluções que trazem benefícios para o consumidor, meio ambiente, diversidade e saúde de forma integrada e na qual puderam mostrar na prática a aplicação de todo o conhecimento obtido durante a jornada. Alguns dos alunos ao final da primeira onda, alguns jovens já foram contratados pela Sanofi em posições de estágio, jovem aprendiz e força de vendas em posições de entrada.

“Depois do sucesso da primeira turma, estamos muito felizes em seguirmos o segundo semestre do Projeto Acesso, um programa que acelera o potencial de centenas de jovens de baixa renda trazendo as experiências práticas e necessárias para que os jovens se tornem protagonistas de suas vidas e conquistem o emprego que eles merecem”, afirma Thiago Samu CEO e cofundador do Instituto Bold.

Para Bruna Freire, de 19 anos, nascida no interior do Ceará, que veio para São Paulo em busca de desenvolvimento profissional e pessoal para que possa ingressar na faculdade de Medicina, sua jornada é de muito sucesso. Com certificação técnica em enfermagem, a estudante chegou a participar de alguns processos seletivos e se deparou com uma grande barreira: sua comunicação. Habilidade que era pouco desenvolvida pela inexperiência no mercado de trabalho.

Ao se deparar com a oportunidade de ingresso no Programa Acesso, a estudante não apenas conquistou a vaga, como também é a mais jovem aprendiz em Consumer Healthcare na Sanofi: “Consegui colocar em prática o que eu estava fazendo na jornada do conhecimento, pois conquistei autoconhecimento e superei meus limites. Eu tinha medo de não conseguir falar e me expressar, mas me senti muito abraçada pelos mentores, pelo Instituto Bold e toda a equipe e isso me deu muita calma no processo.”

