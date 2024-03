Sandra Martinelli: ABA completa 65 anos de marketing com protagonismo colaborativo

Por Sandra Martinelli*

Este é um ano muito especial, pois celebramos os 65 anos da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), entidade que lidera uma agenda positiva, clara e impactante, que mobiliza, engaja, e estimula o diálogo necessário para o avanço do marketing e da comunicação, enraizada pelo protagonismo colaborativo. Defendemos a liberdade de expressão, o marketing responsável e a autorregulamentação da publicidade como um caminho ágil e eficaz, garantindo padrões éticos que beneficiam não apenas os anunciantes, mas todo o mercado e a sociedade.

Ao longo dessas seis décadas e meia, a ABA se transformou e conquistou seu espaço de relevância no mercado, sendo um epicentro para os profissionais de marketing, proporcionando um ambiente de conexão que transcende fronteiras. Todas as conquistas que temos hoje são fruto do trabalho incansável do time-executivo da ABA e dos mais de 80 líderes que fazem parte da gestão da entidade e das mais 1400 marcas de mais de 130 anunciantes associados, além de parceiros, apoiadores, patrocinadores que se unem ao propósito da ABA, de “mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade”.

Pilares estratégicos da ABA: Advocacy, Conexão&Conhecimento e Relações Internacionais

A atuação da ABA segue alinhada com a WFA – World Federation of Advertisers, entidade global que representa os anunciantes e a qual ela é filiada e, representada por mim, há 9 anos, em seu Executive Committee, além das demandas da contemporaneidade. E uma vez que estamos vivendo uma era de reinvenção total da publicidade, transformada pela tecnologia e baseada em dados, e em que marcas precisam ser autênticas, ter propósitos claros e gerar impacto positivo na sociedade e no planeta, avançamos em nossa agenda estratégica, focada no triângulo: Advocacy, Conexão&Conhecimento, e Relações Internacionais (WFA), para além de Marketing&Comunicação e Mídia, incorpora temas como Inteligência Artificial, Dados, Brand Safety, LGPD e ESG.

O pilar de Advocacy da ABA, nos últimos 10 anos, atuou em mais de 450 frentes, visando a promoção do diálogo com o poder público e a defesa dos interesses dos anunciantes e do mercado. Reunimos a força desse trabalho em um livro que lançamos em 2023, “Advocacy ABA: defesa permanente da liberdade de expressão e da autorregulamentação na publicidade”, que traz 54 documentos selecionados, produzidos durante as últimas três gestões da entidade, colocando a ABA como peça de fundamental relevância nas conquistas e nas transformações do setor.

Reuniões, eventos, publicações e muito diálogo com o mercado marcam o pioneirismo da ABA

O pioneirismo da ABA pode ser visto em diversas iniciativas, como por exemplo, na implementação do GT de Privacidade e Proteção de Dados e o GT de Inteligência Artificial; na publicação e lançamento de mais de 38 guias de boas práticas e 9 livros; na realização de uma média de 300 reuniões anuais com o mercado e mais de 50 dos Comitês e Grupos de Trabalho (GTs) da ABA; nas frentes de Advocacy; em campanhas que engajam outras entidades e o mercado; dentre outras iniciativas. O reconhecimento desse trabalho veio em inúmeros prêmios, nacionais e internacionais, que recebemos nestes últimos 10 anos, os quais destaco o Hall of Fame de Marketing pela Abramark; Marketing Citizen pelo Prêmio Marketing Best; Dirigente de Marketing do Ano, pelo Fórum de Marketing Empresarial LIDE; quatro WFA President Awards, dentre outros.

Realizamos uma média de cinco eventos ao ano, trazendo temas que são debatidos nos principais festivais de criatividade do mundo, tendências e desafios que estão tirando o sono dos CMOs e pautando as estratégias das marcas, para que possamos inspirar uns aos outros. Este ano serão sete eventos: em 4 de abril, teremos o ABA 65 anos SXSW Insights, by GoAd; em 25 de julho, o ABA 65 anos Cannes Insights, by GoAd; em 27 de agosto, o ABA Mídia 65 anos; em 17 de outubro o Branding @ABA 65 anos & Record e, em 29 de outubro, o ABA Summit 65 anos.

Para celebrar esse marco na história da entidade, preparamos entregas especiais. Além do logo comemorativo, incorporado a nossa marca desde 1° de janeiro, lançaremos a campanha ABA 65 anos, criados pela iD\TBWA, que reforçam nosso slogan “O futuro passa por aqui” e a relevância e pioneirismo da entidade nesses 65 anos. No evento oficial, que acontecerá, em São Paulo, na sede da associada Pernod Ricard, em 16/4, e nos escritórios da AMBEV em Brasília, em 25/4, lançaremos a iniciativa Compromisso pela Publicidade Responsável para Crianças e o livro “Marketing & Comunicação para inspirar e transformar”, que traz 31 artigos de renomados líderes de marcas associadas à entidade. Uma leitura inspiradora!

E para mim é ainda mais especial celebrar essa data, pois também comemoro este ano, 40 anos de carreira no marketing e 10 anos como CEO da ABA, entidade cujo propósito vivo intensamente no dia a dia de trabalho, com dedicação e muita paixão em fazer do nosso marketing uma referência mundial de boas práticas.

*Sandra Martinelli é CEO da ABA e Membro do Executive Committee da WFA.

