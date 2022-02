SalesFarm passa a valer R$ 40 mi depois de sociedade com aceleradora

A SalesFarm, plataforma de terceirização de times comerciais, anuncia parceria com a 300 Franchising, aceleradora de franquias. Com um investimento de R$ 6 milhões da aceleradora, a plataforma passa a ter um valor de mercado de R$ 40 milhões, representando uma etapa fundamental para quadruplicar o tamanho da empresa neste ano. As operações em conjunto começam no primeiro semestre de 2022.

Fundada em 2020 pelos empresários Fábio Oliveira e Gustavo Motta, a SalesFarm é uma plataforma de Sales as a Service, e fechou 2021 com o dobro do faturamento, em comparação ao ano anterior, oferecendo uma ferramenta completa para o treinamento de vendedores.

Diante deste cenário, agora, toda a tecnologia envolvida no treinamento de vendedores passa a ser compartilhada com a 300 Franchising, aceleradora de franquias fundada pelos irmãos Leandro Castelo e Leonardo Castelo. A aceleradora foi criada em 2019 para impulsionar a área de vendas de franquias e soma participação societária em 85 empreendimentos e mais de cinco mil unidades abertas em todo o país.

Com um investimento de R$ 6 milhões da aceleradora, a SalesFarm avança para concretização do seu projeto de crescimento em 2022. Para Fábio Oliveira, CEO e fundador da SalesFarm, a sociedade com a aceleradora de franquias é sinal de que a empresa está no caminho certo e alinhada com os desejos do mercado.

Em outubro de 2021, a SalesFarm anunciou a aquisição do Instituto Vendas, escola que oferece treinamento e capacitação para vendedores e times comerciais. A compra do Instituto foi fundamental para aprimorar o treinamento da sua base de vendedores parceiros para atender à crescente demanda por times comerciais em regime de home office.

Desse modo, o primeiro M&A da SalesFarm foi imprescindível para conseguir a sociedade com a 300 Franchising. A partir de abril de 2022, a SalesFarm passa a ser responsável por uma série de operações comerciais das sócias da aceleradora. Já estão definidas as primeiras cinco franqueadas administradas pelas SalesFarm: Sr Smart, Melten, Nails2You, Frango no Pote e Ortodoctor.

“A aquisição do Instituto Vendas abriu caminho do nosso plano de expansão. O investimento da 300 Franchising nos dá a certeza de que escolhemos a estratégia correta, e agora temos como desafio aumentar o time e aprimorar nossa plataforma”, diz Fábio.

