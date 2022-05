Safra reforça expansão e abre plataforma de investimento em Minas Gerais

O Safra passa a oferecer nesta semana uma nova plataforma de investimento no bairro Savassi, em Belo Horizonte (MG). A abertura do novo espaço faz parte da estratégia de expansão e ampliação da operação do banco.

O novo ambiente faz parte de um conceito com escritórios aéreos que buscam atender aos clientes em uma estrutura mais moderna e com maior privacidade. O local contará com cerca de 70 colaboradores, atendendo aos serviços de Private Banking, High Net, Ag II (Agências I e II), Corretora e Corporate.

Embora ofereça uma prateleira completa de soluções digitais, as unidades físicas seguem cumprindo uma função central na estratégia do Safra. A abertura da nova plataforma de investimento reforça também a presença na região. O banco mantém outras três unidades em Minas Gerais.

A unidade fica na rua Antonio de Albuquerque, 330, Edifício Canopus Corporate Savassi, 14º andar, e substitui o antigo, localizado na Avenida do Contorno, 6082.

