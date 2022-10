Safra contrata José Olympio para presidir o Banco J. Safra

O Grupo Safra anuncia a contratação, a partir de janeiro de 2023, de José Olympio Pereira. Ele irá assumir o cargo de presidente do Banco J. Safra, onde o Grupo irá concentrar seu atendimento a grandes clientes e todas operações de Banco de Investimentos e Private Banking.

José Olympio Pereira está no mercado financeiro desde 1985, quando iniciou sua carreira no Banco Garantia, onde permaneceu por 13 anos. Foi ainda presidente do Banco de Investimento do Citigroup e esteve, por 18 anos, no Banco Credit Suisse Brasil, onde ocupou a presidência.

“Com esse movimento o Safra reafirma seu compromisso com seus clientes e na expansão de suas operações”, diz David Safra. Para ele, André Kok, Head do Banco de Investimento, elevou o Safra a outro patamar e o colocou entre os principais players desse segmento no País, e a chegada de José Olympio irá acelerar ainda mais o crescimento do banco de atacado.

Para André Kok, o desempenho que o Safra vem experimentando se deve às soluções próximas e pessoais com seus clientes.

“O Safra ocupa uma posição única no mercado. Tem uma presença forte entre as grandes empresas e grandes clientes há muitos anos. A marca Safra é sinônimo de tradição e segurança, tem uma história de mais de 180 anos. Será uma ótima oportunidade de contribuir e construir ainda mais sobre esta plataforma vitoriosa, estou muito animado”, afirma José Olympio.

Segundo ele, o Banco J. Safra está preparado para atender aos seus clientes em todas suas necessidades de capital e de investimentos, com inteligência, profundo conhecimento de mercados e agilidade de decisão. “O Banco conta com profissionais excelentes, experientes e bem-sucedidos, como André Kok.”

