Rodrigo Pinotti estreia crônica semanal sobre vida na pandemia

A partir de hoje, o jornalista Rodrigo Pinotti passa a integrar o time de colunistas da Bússola. Todas as quartas-feiras, Pinotti, que é sócio-diretor da FSB Comunicação, escreverá na coluna Pandemizados sobre a vida na pós-covid.

Jornalista formado pela Cásper Líbero e comunicador trabalhando com organizações privadas há mais de 20 anos, escreverá (ou ao menos tentará) sobre o que pudemos aprender até agora em meio à pior crise do século 21, tendo a comunicação, as relações pessoais e profissionais e a vida cotidiana como pano de fundo.

Seu primeiro texto discute a Falácia do Planejamento e mostra como a velocidade das mudanças que o mundo contemporâneo impõe exige desprendimento dos modelos conhecidos.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube