Rodrigo Moccia: Dando voz ao consumo responsável

Por Rodrigo Moccia*

Consumo responsável é marca registrada da Ambev. Há mais de 20 anos trabalhamos para que nossos produtos sejam feitos exclusivamente para momentos de alegria e celebração e mitigar os potenciais riscos decorrentes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Nesse esforço, o Programa Ambev de Consumo Responsável teve três grandes ondas. A primeira direcionada à proibição do consumo por menores, a segunda para evitar a associação entre bebida e direção e a terceira, e atual, promover a moderação.

Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou a Estratégia Global para Redução do Consumo de Álcool reconhecendo os avanços dos últimos anos e estabelecendo novos desafios em uma agenda até 2030. Neste documento, ela provoca a indústria de bebidas a olhar para dentro de seu portfólio e avaliar como é possível ampliar o impacto de suas ações.

Impactados por essa provocação, revisitamos nossa estratégia. Como inserir a moderação dentro do nosso portfólio? Como inovar em uma área tão sensível? Como elevar a moderação à terceira potência? Para responder a essas perguntas, criamos o Smart Drinking Lab.

Composto de um squad multidisciplinar que busca inovações e fomenta pesquisas, nosso objetivo é traduzir os conceitos simples de moderação em produtos. As regras são conhecidas, não existe segredo. Beber é uma escolha pessoal. Caso decida beber, consuma devagar, intervalando sempre com água, alimente-se bem e dê preferência a produtos de baixo teor alcoólico. Queremos disruptar o consumo irresponsável de álcool.

Nessa nova jornada, no SXSW do ano passado demos nosso primeiro passo. Em parceira com a Beats, lançamos nosso primeiro produto. A barrinha On by Beats é capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo por caloria ingerida. O produto foi testado clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e já foi um sucesso neste Carnaval.

O mais novo lançamento deste time promete dar voz ao consumo consciente: o Flow Voice é inteligência artificial que consegue identificar o consumo de álcool pela voz.

Como a tecnologia promove o consumo moderado de cerveja e outras bebidas alcoólicas?

A inovação pode ser uma ferramenta poderosa para promover o consumo moderado de bebidas alcoólicas, já que tecnologias sociais podem ajudar as pessoas a monitorar seu consumo de álcool e tomar decisões informadas sobre quando e quanto beber.

Esses aplicativos podem ajudar os usuários a entender melhor seus padrões de consumo de álcool e a tomar decisões mais informadas sobre quando parar de beber ou mudar para bebidas não alcoólicas.

Decidimos investir nesta tecnologia por enxergar que ela tem um potencial enorme de ser uma solução que irá auxiliar os consumidores com orientações e dicas para um consumo responsável, além de promover segurança nas estradas e nos locais públicos.

Nós só conseguimos criar essa tecnologia pelo nosso trabalho em conjunto com o ecossistema. Em 2021, convidamos empreendedores de todo o Brasil a enviarem ideias e projetos que estimulassem o consumo moderado de bebidas em um programa de inovação aberta. Queríamos ouvir empreendedores e statups que pudessem nos ajudar a viabilizar ideias inovadoras para o consumo responsável, diminuir os muros da empresa. Foi nesta oportunidade que conhecemos e promovemos uma aceleração da Metatimbre AI, startup curitibana que usa inteligência artificial para criar soluções em diversos segmentos de mercado, principalmente em segurança no trânsito e no trabalho.

A partir do lançamento, o Flow Voice vai passar por uma série de testes e hipóteses de uso para entendermos qual a melhor forma de explorar seu potencial, que vão desde a possível integração ao sistema do carro para bloqueio da partida caso seja identificado sinal de álcool consumido na voz, até mesmo a instalação como parte do sistema de verificação em apps de transporte. As possibilidades são infinitas! Com inovação, colaboração e tecnologia, pessoas juntas transformam ideias em ação.

A novidade foi lançada na versão beta no Web Summit. Aproveitamos essa grande conferência de tecnologia no Brasil, que teve como um dos principais temas a inteligência artificial, para mostrar ao mundo as startups que estão inovando conosco e apresentar em primeira mão a inteligência artificial que consegue dar voz ao consumo consciente de bebidas alcoólicas.

Nosso propósito é traduzir os conceitos de moderação em produtos. Há mais de 20 anos damos voz ao consumo responsável. Hoje, contamos com o auxílio da inteligência artificial para nos ajudar nesse desafio. Por mais razões para brindar!

*Rodrigo Moccia é diretor de relações institucionais na Ambev

