Rio Open 2024: como o maior torneio de tênis da América Latina vai neutralizar suas emissões 

Faltam poucos dias pra começar o principal torneio de tênis da América Latina. O Rio Open estreia no próximo sábado, 17 – e mais uma vez está atento e colocando em prática a agenda ESG por meio do Rio Open Green.

Pela quarta vez, o evento vai neutralizar suas emissões de gases do efeito estufa. Como? Graças ao uso de créditos de carbono obtidos com a produção de energia renovável da Usina Hidrelétrica Jirau. A intermediação é da ENGIE Brasil, parceira do evento desde 2020 e dona de 40% da usina.

A Jirau está registrada no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo das Nações Unidas (ONU).

Ao longo das suas três últimas edições, o Rio Open neutralizou cerca de 3 mil toneladas de CO2 .

“Nosso propósito é agir para acelerar a transição para uma economia neutra em carbono. Nosso objetivo em apoiar eventos como o Rio Open é garantir que, a cada ano, eles se tornem mais sustentáveis”, comenta o CEO da ENGIE no Brasil, Mauricio Bähr.

A jornada de descarbonização da Usina de Jirau

Localizada no Rio Madeira, em Rondônia, é a quarta maior geradora de energia elétrica do Brasil e já utilizou créditos de carbono para descarbonizar eventos como os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

“No início, em 2019, doamos cerca de 400 créditos de carbono e passamos para quase 1.500 em 2023. Cada crédito equivale a uma tonelada de CO2”, afirma Edson Silva, presidente da Jirau Energia.

Iniciativa Rio Open Green

A décima edição do evento acontecerá entre os dias 17 e 25 de fevereiro de 2024, no Jockey Club Brasileiro (RJ). As ações do Rio Open Green, porém, começaram antes.

A plataforma investe em iniciativas para minimizar o impacto ambiental causado. A campanha de neutralização de carbono relacionado ao deslocamento dos torcedores para o torneio em 2024, por exemplo, já começou.

Através do site neutralizarioopen.com.br, o público que comprar ingresso para esta edição poderá neutralizar o carbono que produzirá no percurso para o torneio, seja de avião, carro, ônibus ou outro meio de transporte, usando os créditos de carbono da Jirau Energia.

