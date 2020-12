Rio Oil & Gas: “Setor mostra resiliência em meio à pandemia”, afirma IBP

A presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Clarissa Lins, destacou, na abertura da Rio Oil & Gas 2020, a resiliência do setor em meio à crise provocada pela Covid-19. “Esse ano tem sido especialmente desafiador, mas mantivemos as operações e garantimos o abastecimento necessário. Mostramos para todos que o essencial não pode faltar”. Na mesma linha, o diretor-geral-interino da ANP, Rafael Moura, ressaltou a necessidade de se manter competitivo para atrair investimentos neste cenário mais difícil. “É preciso ter foco em sustentabilidade e eficiência. Não há outro caminho.”

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, por sua vez, elencou os avanços recentes na regulação e os bem-sucedidos leilões de blocos em 2019, com arrecadação de R$ 84 bilhões só em bônus de assinatura, que “vão alavancar investimentos muito superiores”. No horizonte à frente, o ministro afirmou que os desafios são promover e consolidar a abertura do mercado de gás e de refino, capazes de trazer investimentos ao país. Já Cristina Pinho, diretora-executiva Corporativa do IBP e chair da Rio Oil & Gas, ressaltou que a pandemia levou o evento a “um salto de inovação”. “É a edição mais inovadora de todas já realizadas pelo IBP em sua história”. Neste ano, o evento é, pela primeira vez, 100% digital. Governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro, destacou a importância da Rio Oil & Gas para ajudar na atração de investimentos para o estado.

A Rio Oil & Gas, um dos maiores encontros globais de petróleo e gás, teve início nesta segunda-feira (30.11), com uma edição histórica: a primeira em um ambiente 100% virtual. Participam lideranças dos principais players do mercado, além de autoridades governamentais e setoriais. Todos estarão conectados em uma plataforma exclusiva, que permite interatividade e networking, com sessões e trabalhos técnicos, salas imersivas, vitrines virtuais e canal On Demand. A programação contará com os debates “Diálogos da Rio Oil & Gas”, as entrevistas dos presidentes de grandes players globais no “CEO Talks” e mesas redondas ao vivo com apresentação de debates e projetos, além de palestrantes internacionais renomados.

