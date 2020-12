Rio Oil & Gas debate mudança na política energética dos EUA com Joe Biden

A mudança na política energética norte-americana, liderada pelo democrata e novo presidente Joe Biden, será uma oportunidade para acelerar projetos com aplicação de hidrogênio, tecnologias de captura de carbono e mobilidade elétrica, segundo Jason Bordoff, Diretor-Fundador da School of International and Public Affairs da Universidade de Columbia. Mesmo com a polarização no país, ele considera que esta é uma oportunidade única para debater a retomada do Acordo de Paris no Congresso, mesmo que a Casa hoje seja dominada por republicanos.

Daniel Yergin, uma das mentes de maior credibilidade do setor de energia, avalia que muitos países avançarão em seus compromissos de médio prazo com iniciativas de descarbonização. Ele defende que o poder de investimento dos países será fundamental para o avanço de uma matriz limpa, O executivo analisa que é necessário ter atenção para a escala e proporção do uso de biocombustíveis e parques fotovoltaicos, por exemplo, de forma que estejam em convergência com à cadeia de valor e os recursos disponíveis.

As declarações do dois especialistas internacionais aconteceram hoje, durante suas participações da Rio Oil & Gás, um dos maiores encontros globais de petróleo e gás, que acontece de 30/11 a 03/12 numa edição histórica: a primeira em um ambiente 100% virtual. Participam lideranças dos principais players do mercado, além de autoridades governamentais e setoriais. Todos estarão conectados em uma plataforma exclusiva, que permite interatividade e networking, com sessões e trabalhos técnicos, salas imersivas, vitrines virtuais e canal On Demand. A programação contará com os debates “Diálogos da Rio Oil & Gas”, as entrevistas dos presidentes de grandes players globais no “CEO Talks” e mesas redondas ao vivo com apresentação de debates e projetos, além de palestrantes internacionais renomados.

