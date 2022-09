Riachuelo aposta na retenção de talentos com nova plataforma de conteúdo

Focada em reforçar seu papel como marca empregadora e no objetivo de identificar, formar e reter talentos, a Riachuelo apresenta o [etc]R, Ecossistema Transformacional por Competências. Trata-se de uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento profissional dos mais de 40 mil RCHLOVERS (título dado carinhosamente a colaboradores da empresa) e de outros profissionais e curiosos que buscam conhecimento.

“Deixamos para trás o termo Universidade Riachuelo e buscamos um nome que expressa nosso propósito de ampliação de conhecimento dentro e fora dos muros da Riachuelo. Estamos acompanhando as mudanças estratégicas do nosso negócio - um ecossistema de lifestyle, produtos e serviços financeiros -, para isso, as nossas formas de aprender e desenvolver talentos também precisam se transformar. É por isso que, a partir de agora, seremos um ecossistema transformacional por competências e por meio de conteúdos proprietários e de parcerias vamos acelerar o desenvolvimento de talentos e contribuir com o empreendedorismo”, diz Mauro Mariz, diretor executivo de Gente e Sustentabilidade da Riachuelo.

Além de parcerias com instituições educacionais, a Riachuelo oferece aos seus colaboradores cerca de mil cursos online e forma em seus programas de desenvolvimento mais de 2.000 colaboradores por ano.

“Ser um ecossistema significa que os colaboradores poderão vivenciar diferentes experiências de aprendizagem. Como experiência on-line, por meio de quatro plataformas de cursos que oferecem conteúdos diversificados em seus temas e formatos, inclusive conteúdos gamificados. E experiência off-line, por meio de aulas presenciais, workshops e programas que aceleram e desenvolvem talentos. Além da experiência com o outro, por meio de mentorias, comunidades de aprendizagem, grupos multidisciplinares que trabalham juntos em projetos de melhorias ou inovação do negócio. E experiência de mercado: por meio de parcerias com instituições de ensino renomadas, participações em feiras e congressos nacionais e internacionais”, afirma Mariz.

A estratégia vem ao encontro dos valores da companhia, movida por aprendizagem e inovação, que mantém o cliente no centro e busca conectar desejos e realizações. O nome [etc]R vem da redução da expressão do latim, "et coetera", que significa "e outras coisas"; os colchetes derivam da matemática, já que quando queremos que algo cresça de forma rápida e exponencial, colocamos tal elemento entre os símbolos; o R subscrito vem de Riachuelo e está relacionado ao desejo da empresa de potencializar o desenvolvimento de seus colaboradores e da comunidade, por meio do seu negócio e de sua cultura.

A fim de quebrar barreiras e oferecer experiências de aprendizagem para fornecedores, clientes e sociedade, o [etc] oferecerá cursos, lives, palestras e indicações de conteúdos diferenciados que passam por curadoria especializada, e que serão disponibilizados gratuitamente para estes públicos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

TRENDS: SEO, estratégia de longo prazo que traz recompensas de longo prazo

No Setembro Amarelo, startup “alimenta” população com “marmitas”

Bia Leite: O que a Paola Carosella e a Silvia do Grajaú têm em comum?