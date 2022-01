Repense a saúde mental corporativa com este evento online gratuito

A Vittude, empresa de psicologia online e saúde emocional corporativa, realiza a terceira edição do Corporate Mental Health Week. O evento online e gratuito reunirá líderes empresariais, executivos, psicólogos e especialistas em RH para debater educação emocional corporativa, melhores práticas de gestão e cuidados com a saúde mental dos colaboradores como alavancas na geração de resultados consistentes e promissores dentro das organizações.

A iniciativa está em linha com o propósito do Janeiro Branco, que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. Durante os dias 26 e 27, os painelistas vão discutir a sustentabilidade emocional dentro das corporações, diversidade, benefícios e democratização ao acesso à saúde mental, tendo como foco central a produtividade sustentável.

O evento conta com o patrocínio da Creditas e Pipo Saúde, e já tem nomes confirmados como Caio Nalini do Magalu, Juliano Ohta da Telhanorte Tumelero, Dani Junco, da B2Mamy, Amanda Graciano, do Cubo Itaú, Graziella D’Enfeld do grupo Boticário, Adriana Aroulho da SAP e Marc Tawil.

As mudanças na cultura do trabalho, decorrentes do isolamento social necessário para a contenção da pandemia, impulsionaram reflexões importantes sobre saúde mental das pessoas no meio corporativo.

Para a CEO e cofundadora da Vittude, Tatiana Pimenta, a educação emocional corporativa é a chave para fomentar a humanização contínua como cultura das empresas.

“É fundamental democratizar esse debate para instruir as corporações sobre as melhores práticas e caminhos que podem ser adotados. Queremos difundir conhecimento para que, juntos, possamos avançar e melhorar a qualidade de vida de todos”, declara Pimenta.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube