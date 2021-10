Renner segue no universo gamer em parceria inédita com League of Legends

Por Cauê Madeira*

A Renner, maior varejista de moda omni do Brasil, agita mais uma vez o universo gamer. Neste mês, a empresa dá sequência a uma série de lançamentos que inovam na criação de peças, em experiência do consumidor e em ferramentas digitais pioneiras para conectar os fãs de tecnologia e games ao mundo da moda. As ações foram desenvolvidas em uma parceria com a LightFarm e viabilizadas pelo Hub de Moda Digital e área de Marketing da empresa. O hub de Moda Digital foi criado para posicionar a Renner como referência brasileira na Indústria 4.0 aplicada ao varejo de vestuário — e envolve o game League of Legends (LOL).

No dia 23 de outubro, a empresa lançou três estampas de camiseta em referência ao jogo, desenvolvido pela Riot Games e febre no universo dos jogos online, todas elas com opção de realidade aumentada (RA). Ao apontar a câmera do celular para o QR Code presente nos adesivos das camisetas, o cliente será direcionado para a landing page da campanha e terá acesso à dimensão do League of Legends.

Cada uma das três estampas aciona um filtro diferente no perfil da Renner no Instagram, trazendo os poderes das personagens Katarina e Annie e colocando o usuário em cenários do game, com o efeito visual do recall — quando um jogador se teletransporta. Além de incorporar o recurso de realidade aumentada à estampa, as camisetas foram desenvolvidas de forma totalmente digital, eliminando, por exemplo, a necessidade de confecção de amostras.

O lançamento representa mais um movimento pioneiro da empresa em sua estratégia de moda digital, ao levar para o varejo brasileiro, em larga escala, a criação de um filtro de RA atrelado a uma estampa do universo gamer. As peças estarão à venda nas lojas físicas e no e-commerce da marca.

“Acreditamos no potencial da associação da marca Renner ao universo gamer, por isso, trazemos mais uma iniciativa para reforçar a cumplicidade com esse público. Vamos proporcionar uma experiência única em realidade aumentada, que irá transportar os fãs para dentro do League of Legends. A ação representa mais um avanço em nossa estratégia de moda digital, colocando sempre o cliente como centro das nossas criações”, explica a diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

“Para nós foi uma oportunidade muito boa porque garante aos jogadores brasileiros a chance de encontrar produtos oficiais de LOL no país. A Renner entra no hall porque é uma das varejistas de moda mais relevantes do Brasil. Escolhemos esses Campeões pelo forte apelo que eles têm com nossa comunidade e também porque funcionam bem com esses primeiros experimentos com os filtros de realidade aumentada. Nossa prioridade é continuar trazendo experiências inovadoras para o jogador”, afirma Priscila Queiroz, head de Publishing da Riot Games no Brasil.

Hub de moda digital para impulsionar avanços

A Renner escolheu o universo gamer para testar uma série de experimentos relacionados à aplicação da Indústria 4.0 ao varejo. O “cérebro” destas novidades é o Hub de Moda Digital, núcleo multidisciplinar formado no início deste ano com equipe de tecnologia, produto e marketing atuando em conjunto. A função da área é pesquisar e incorporar o melhor da tecnologia 3D ao desenvolvimento de produtos e ações de relacionamento com clientes cada vez mais conectados.

“A moda digital possui um potencial enorme a ser explorado e estamos atentos a estas possibilidades. Nosso foco é pensar em projetos inovadores que começam no online, mas que têm uma conexão com o mundo físico, sempre com o objetivo de aprimorar o processo de criação de produtos e a experiência do consumidor, gerando encantamento”, conta a diretora de Estilo da Lojas Renner, Fernanda Feijó.

A primeira grande materialização de Renner Play, guarda-chuva conceitual de ativações digitais da companhia, aconteceu em junho com o desenvolvimento de camisetas 3D pelo hub de Moda Digital. A ação envolveu o lançamento de um mapa imersivo no Fortnite, da Epic Games, reproduzindo uma loja física da Renner no universo do jogo. Foram realizadas transmissões ao vivo e simultâneas, com influenciadores interagindo com o público e promovendo ativações da varejista.

Outro ponto de destaque foi a produção das camisetas realizada pela área de estamparia digital da marca. Além de garantir a entrega ágil ao disponibilizar os produtos em cinco dias úteis para os clientes, o processo faz parte da transformação digital da Renner, unindo a tecnologia da indústria 4.0 de forma sustentável em uma produção com zero consumo de água.

O mundo dos games é apenas um dos focos de atuação do Hub de Moda Digital da Renner. A companhia também vem investindo em inovação e novos formatos de mídias digitais, aplicando a tecnologia 3D a outras frentes na área de produto. Um exemplo é o projeto de manequins físicos projetados a partir do escaneamento de corpos reais, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de modelagem.

*Cauê Madeira é sócio-diretor na Loures Consultoria

