Renner prevê abertura de cerca de 40 lojas físicas para o grupo em 2022

Para 2022, a Lojas Renner S.A. avança com sua estratégia de expansão física, e prevê a abertura de cerca de 40 novas lojas até o fim do ano. Está no plano da Companhia não só o crescimento da marca Renner, que projeta ter 20 novas lojas, mas também nos outros negócios que compõem seu ecossistema de moda e lifestyle, com dez espaços físicos da Youcom (marca de lifestyle jovem), cinco da Camicado (especializada em casa e decoração) e cinco da Ashua (focada no segmento curve e plus size).

“Os pontos de venda físicos desempenham um papel fundamental no nosso processo de omnicanalidade, pois proporcionam experiência, encontro e relacionamento, complementando a jornada de compra dos clientes”, afirma a diretora de Operações da Lojas Renner S.A., Fabiana Taccola.

Além disso, segundo ela, têm funcionado como mini centros de distribuição, tendo em vista que boa parte dos pedidos online já são encaminhados a partir da loja mais próxima do consumidor, proporcionando agilidade e encantamento.

Como comparação, no ano passado, a Lojas Renner inaugurou 32 unidades, além de um piloto de Guide Shop, conceito de loja Renner, unindo princípios de atendimento e venda tanto online quanto offline. “Continuaremos priorizando a jornada omni, expandindo a rede de lojas, ao mesmo tempo em que crescemos a operação online”, declara Fabiana.

Hoje, o portfólio da Companhia soma 640 unidades físicas, contemplando as cinco regiões brasileiras, as oito operações no Uruguai e as quatro na Argentina.

Inaugurações 2022

A Renner iniciou as inaugurações do ano expandindo seu modelo de loja circular. A segunda unidade do projeto pioneiro no Brasil, que conta com infraestrutura física baseada na economia circular e na omnicanalidade, abriu suas portas no Shopping Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Em outubro de 2021, a varejista apresentou ao público a 1ª loja circular do varejo brasileiro, também na capital fluminense.

Das 20 lojas que a Renner prevê inaugurar este ano, grande parte está localizada em cidades do interior. “Queremos ampliar a nossa capilaridade em regiões que ainda não contam com unidades físicas da marca”, diz a diretora.

A Camicado também já inaugurou sua primeira unidade em 2022, no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Recentemente, a marca lançou modelo inovador, que transforma o ponto de venda tradicional, focado principalmente na exposição e comercialização dos produtos, em um espaço de experimentação, entretenimento, aprendizagem e oferta de soluções completas para as necessidades dos consumidores.

A evolução do conceito de PDV (ponto de venda) para PDX, ou ponto de experiência, foi pilotada na loja do Shopping Ibirapuera, em São Paulo, e será replicada em todas as unidades da marca que serão abertas em 2022.

Já a Youcom, com previsão de abrir dez novas lojas durante o ano, e Ashua (cinco), pretendem expandir para estados que ainda não contam com unidades das marcas, nas regiões norte e nordeste do país.

