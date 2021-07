Renner lança cartão de plástico reciclável com descarte industrial

A Realize CFI, instituição financeira da Lojas Renner, lançou agora em julho um projeto piloto para oferecer aos seus novos clientes uma versão reciclada do seu cartão de crédito co-branded Meu Cartão. Na iniciativa, o plástico do cartão passa a ter um caráter físico com menos desperdício e impacto ao meio ambiente. Com emissão imediata, a novidade está disponível em quatro lojas Renner com certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), nas seguintes praças: Rio de Janeiro (Shopping Village Mall), São Paulo (r. Domingos de Moraes, 2668), Fortaleza (Shopping Riomar Fortaleza) e Recife (Shopping Riomar Recife).

Por meio de parceria inédita com a Idemia, líder mundial em identidade aumentada, a ferramenta da Realize será agora composta por matéria-prima reciclada, com origem em descartes industriais de outros produtos do mesmo material. O resultado será uma redução de 36% de emissão de CO₂, 50% de energia e 75% no consumo de água no processo de fabricação do cartão. Além disso, a estrutura do cartão é certificada em laboratório, que atesta a origem do material de origem reciclada.

“O Meu Cartão reciclado acompanha todas as iniciativas que a Lojas Renner já possui no desenvolvimento de uma moda cada vez mais responsável. Nosso foco é manter o compromisso de sempre oferecer uma experiência de compra ainda mais encantadora para os nossos clientes”, declara Gustavo Maniero, diretor-presidente da Realize CFI.

