Renner faz parceria para investir em mulheres na área de tecnologia

A varejista Lojas Renner S.A. quer ter uma participação maior de mulheres em setores como TI, Dados, Digital e Ágil, em linha com a realidade mais ampla da população da companhia, que já é majoritariamente feminina – as mulheres ocupam mais de 60% do quadro de colaboradores e dos cargos de liderança da organização. Para isso, fechou parceria com a PrograMaria, que empodera mulheres no universo tech, amplia ações de atração, capacitação e engajamento de profissionais. Atualmente, aproximadamente 30% dos profissionais de tecnologia na companhia são mulheres, o que representa o dobro da média nacional de 12,3%.

“O compromisso com o protagonismo feminino faz parte da história da Lojas Renner. Somos um ecossistema de moda e lifestyle guiado pelo propósito de encantamento e feito por mulheres e para mulheres”, afirma a diretora de Gente e Sustentabilidade, Regina Durante. “Buscar ferramentas que contribuam para aumentar a representatividade feminina em segmentos tradicionalmente masculinos é parte do nosso objetivo. A parceria com a PrograMaria foi um caminho natural para seguirmos evoluindo nessa frente.”

PrograMaria

A PrograMaria é um negócio de impacto social com ações que já beneficiaram mais de 40 mil pessoas. O relacionamento da Lojas Renner S.A. com a empresa começou apoiando seus programas e eventos no Brasil. Em agosto deste ano, a parceria cresceu e a PrograMaria passou a atuar em ações internas da varejista voltadas à atração e recrutamento de talentos, indicando candidatas para a etapa de pré-seleção para vagas em diferentes setores.

Outra ação recente foi o patrocínio da PrograMaria Sprint Dados: Ampliando Fronteiras, jornada online para aprofundar conhecimentos em análise, ciência e engenharia de dados, em que profissionais da Lojas Renner compartilharam conhecimentos com a comunidade. “Somos menos de 20% do mercado de tecnologia e as mulheres da área buscam trabalhar em empresas comprometidas com diversidade e inclusão, porque sabem que o dia a dia ainda é muito desafiador. Além de apresentar talentos, a parceria cria impacto positivo na jornada das mulheres”, comenta Iana Chan, fundadora e CEO da PrograMaria.

Na Lojas Renner S.A., um exemplo de liderança feminina na tecnologia vem da diretoria de Dados, comandada por Leila Martins. “A presença de mulheres na tecnologia é crucial para o setor. Esse é um campo que influencia não só o desempenho dos negócios, mas também o dia a dia das pessoas, por isso as soluções tecnológicas devem refletir a diversidade da nossa sociedade.”, diz Leila.

