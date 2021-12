Renner abre 90 vagas com possibilidade de trabalho remoto. Confira

A Lojas Renner multiplicou por praticamente quatro o número de colaboradores nas áreas de tecnologia da informação (TI), dados, digital e agilidade nos últimos três anos. A expansão acompanha o ritmo cada vez mais acelerado da transformação digital da companhia, que teve início em 2018. De janeiro a novembro de 2021, o volume de novas vagas abertas aumentou mais de dez vezes na comparação com todo o ano passado.

Neste momento, cerca de 90 posições estão em aberto, com possibilidade de trabalho remoto a partir de outros estados ou países. As oportunidades podem ser acessadas em página própria na plataforma Gupy, e também através do Instagram de Carreira da Renner.

Este movimento está relacionado às demandas crescentes do ecossistema de moda e lifestyle formado pela Renner, pelas marcas Camicado, Youcom e Ashua, pela Realize CFI, e pelo Repassa, plataforma de revenda de vestuário, calçados e acessórios, adquirido pela companhia em julho deste ano.

Para Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabilidade, esse movimento reforça a consolidação do ecossistema da varejista. “Estamos permanentemente buscando novos talentos movidos pelo desejo de fazer parte de um ecossistema global e inovador. Hoje não somos apenas uma empresa de moda. Temos amplas oportunidades de carreira em tech, dados, digital e ágil, trabalhamos no ritmo 4.0 e estamos orientados por uma cultura corporativa baseada na sustentabilidade, na diversidade e na colaboração, com o propósito de encantar”, declara.

Ainda de acordo com a executiva, a tecnologia e o uso de dados são motores importantes da jornada digital. “Temos avançado muito nessas frentes, inclusive com a incorporação cada vez maior das metodologias ágeis no fluxo de trabalho corporativo”, diz.

Hoje existem mais de dez tribos e cerca de 80 squads focadas em iniciativas-chave para a evolução do ecossistema da Lojas Renner S.A. Em 2020, a varejista criou um Escritório de Agilidade vinculado à Diretoria de TI e também à Diretoria de Dados, além de especializar as áreas de tecnologia e digital.

O cenário motivou a criação do Encantech, comunidade que busca atrair e desenvolver talentos tech de diferentes partes do Brasil e do mundo. O Encantech foi desenvolvido para apresentar as oportunidades de carreira da Lojas Renner relacionadas à tecnologia e conectar a companhia a profissionais do mercado e estudantes em um ambiente de troca de conhecimento e informação alinhado à filosofia de encantamento da varejista.

O Encantech é uma resposta às mudanças nas estratégias e rotinas de recrutamento, capacitação, engajamento, mobilidade e desenvolvimento de profissionais de tecnologia, dados, digital e agilidade com alto nível de qualificação. Ao operar em um formato de rede de conexões, ele aproxima os interesses e habilidades dos talentos internos e externos das necessidades surgidas do crescimento dos negócios da companhia.

A partir dele foi criado, por exemplo, um squad dedicado exclusivamente aos processos de seleção para as vagas relacionadas a TI, dados, digital e agilidade. O grupo é formado por tech recruiters especializados em técnicas de hunting e profissionais de employer branding para fortalecer a marca empregadora e atrair os melhores talentos. Paralelamente, a companhia foi a primeira empresa da América Latina a utilizar a plataforma de upskilling da americana Degreed para estruturar um programa de mobilidade e recrutamento interno.

