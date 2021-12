Renegocie sua dívida no saldão da Comgás com até 50% de desconto

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, prorrogou até 19 de dezembro o Saldão de Dívida para atender à alta demanda de clientes que desejam utilizar a parcela do 13º para quitação de dívidas. Os descontos progressivos de até 50% e isenção de multas e juros são válidos para consumidores comerciais e residenciais com débitos em aberto há mais de um ano.

Este ano, a novidade é que o cliente também pode contar com canais digitais para negociação em poucos minutos. A consulta de ofertas pode ser feita pelo WhatsApp da Comgás, pelo chat online ou direto pela página da campanha. Os clientes também têm a opção de aproveitar a facilidade do Pix para fazer o pagamento do boleto.

“O Saldão de Dívida é uma iniciativa de grande sucesso da Comgás e muitos clientes já se beneficiaram. Prorrogamos a data de encerramento para atender ao pedido dos consumidores que desejam utilizar a parcela do 13º salário para aproveitar nossos descontos progressivos e colocar suas contas em dia” declara Maria Fernanda De Paoli, head executiva de Mercado da Comgás.

Como renegociar?

Os clientes interessados em quitar seus débitos devem acessar o site virtual.comgas.com.br/saldaodedivida com e-mail e senha ou código do usuário, que se encontra na parte superior direita das contas de gás. Também podem optar pelo chat online no site da empresa para renegociação e tirar dúvidas.

Quem preferir a praticidade do WhatsApp, pode entrar em contato com o número oficial da Comgás: (11) 3325-0197.

