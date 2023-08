Renato Krauzs: 3 perguntas de ESG para Cristiano Medeiros, da Dafiti

Por Renato Krausz*

1. Como funciona o Dafiti Circula que vocês acabam de lançar?

Pensando em dar um novo destino a roupas que estão em desuso, desenvolvemos o Dafiti Circula, uma iniciativa sustentável que tem o objetivo de incentivar o ecossistema circular da moda e promover o consumo consciente. Em 35 pontos da cidade de São Paulo, distribuímos coletores exclusivos da Dafiti para que as pessoas possam destinar roupas que não usam mais, em quaisquer condições, compradas ou não em nosso site.

A Kangu, parceira Dafiti nessa iniciativa, fará a retirada das peças e o respectivo envio para a Cerzindo, ONG que será responsável pela curadoria das peças e definição do destino de cada uma. As roupas poderão ser reaproveitadas, por meio do processo de upcycling, doadas ou vendidas no bazar da própria instituição, cujo valor arrecadado é destinado para manutenção da ONG e para capacitação de seus funcionários.

2. Que outras iniciativas em prol de uma indústria da moda mais sustentável estão em curso?

Além da iniciativa Dafiti Circula, temos o Dafiti Eco desde 2021, plataforma que reúne mais de 6 mil produtos que atendem pelo menos um atributo sustentável: matéria-prima de menor impacto, ecoprodução, compromisso social e/ou respeito aos animais. Fazem parte desse portfólio tanto marcas nacionais quanto internacionais, como Hering, Adidas e GAP.

Em 2022, também avançamos no nosso pilar de ação climática, reduzindo 33% das emissões totais da pegada de carbono em comparação com o ano anterior. Além das iniciativas já mencionadas, a nossa estratégia de sustentabilidade prevê compromissos relacionados a embalagens, destinação de resíduos e transportes, por exemplo, com o propósito de contribuir com a agenda da moda sustentável.

3. Como acelerar o uso de materiais mais sustentáveis e uma produção com menos impacto negativo ao meio ambiente?

O uso de materiais sustentáveis é um dos compromissos da estratégia de sustentabilidade da Dafiti. Definimos metas que vão desde a produção até a entrega ao consumidor final. Aqui na Dafiti, buscamos ter cada vez mais materiais sustentáveis em nossos produtos, como o poliéster reciclado e o algodão orgânico para o vestuário e, para calçados, o PVC reciclado. Sabemos dos desafios para encontrar esses materiais em larga escala e com custo acessível e, por isso, trabalhamos em conjunto com nossos fornecedores para desenvolvê-los e capacitá-los, fomentando a capacidade da indústria como um todo.

Além disso, estamos comprometidos com a entrega dos nossos produtos em embalagens mais sustentáveis. Atualmente, as embalagens utilizadas para envio aos clientes são de plástico reciclado, assim como usamos caixas de papelão que são devidamente certificadas. Outra frente importante é a gestão de resíduos em nossa operação. Na Dafiti, os resíduos são destinados de forma responsável, sem o descarte em aterro, o que garantiu para a empresa a Certificação Lixo Zero. Por fim, também investimos na comunicação com nosso consumidor, para promover seu engajamento e consciência quanto aos aspectos de sustentabilidade de nossos produtos.

*Renato Krausz é sócio-diretor da Loures Comunicação

