Relação não de milhões, e sim de bilhões: evento comemora 50 anos da conexão entre Brasil e China

Nesta semana, a relação entre Brasil e China completou meio século. E, nesse período de trocas, o país de Xi Jinping se transformou no nosso principal parceiro econômico. Os números dão a dimensão da importância dessa conexão:

Em 2023, o comércio entre as nações atingiu um recorde de 157 bilhões de dólares , com a China representando 31% das exportações brasileiras.

China é responsável por mais de 70% da nossa exportação de soja. é responsável por mais de 70% da nossa exportação de soja.

Orientais investem pesado nas áreas brasileiras de energia renovável e tecnologia.

Esses foram só alguns dos "big numbers" discutidos no evento “Brasil-China, 50 anos: um olhar para o futuro”. O evento foi realizado pelo CEBRI São Paulo na última segunda-feira, 22 de janeiro, e contou com a presença do Embaixador do Brasil em Pequim e conselheiro do CEBRI, Marcos Galvão, e do embaixador Marcos Caramuru, conselheiro consultivo internacional do CEBRI e ex-embaixador do Brasil.

Da esquerda para direita, os conselheiros do CEBRI: Marcos Caramuru, ex-Embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, Embaixador do Brasil em Pequim e Izabella Teixeira, ex-Ministra do Meio Ambiente

Discutindo o futuro dessa relação

Além de celebrar o aniversário, o encontro reuniu líderes dos setores público e privado, que traçaram metas para o próximo meio século.

O intercâmbio cultural entre os países é o caminho pelo qual líderes econômicos e diplomatas pretendem reforçar os laços entre as nações. O objetivo principal é estabelecer compreensão mútua.

A ideia do evento é abrir uma série de debates planejados pelo CEBRI São Paulo e que vão ocorrer ao longo do ano.

