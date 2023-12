Reforma Tributária: montadoras se manifestam contra incentivo para produção de veículos a combustão

Três das maiores montadoras do Brasil – General Motors, Toyota e Volkswagen, divulgaram, nesta quarta-feira, 13 de dezembro, uma carta aberta que apela para que os deputados e deputadas da Câmara façam mudanças no texto da Reforma Tributária, colocando em foco os termos atuais dos incentivos fiscais à indústria automotiva.

A carta assinada pelas montadoras pede a remoção dos parágrafos 3° e 4° do artigo 19 da PEC 45. No comunicado divulgado, as três empresas ressaltam a urgência de um mundo e uma indústria mais sustentável, o que exigiria o veto aos incentivos para produção de veículos à combustão no Brasil.

“A Reforma deve estimular o desenvolvimento do setor com olhos para o futuro, não para o passado, fortalecendo o avanço tecnológico e ambiental. E é exatamente o que a Reforma fazia, até uma mudança recente. Essas duas condições deixaram de acontecer com a inclusão dos parágrafos 3º e 4º ao artigo 19 da Reforma, estendendo novamente, pela quarta vez consecutiva, o benefício fiscal para motores à combustão; e não é isso que as nossas empresas defendem e o planeta precisa”, diz um trecho da carta.

