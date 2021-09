Redes sociais de senador do Amazonas refletem clima de tensão política

O clima de tensão política em Brasília causado pelo embate entre os Poderes refletiu-se nas redes sociais do senador Plínio Valério (PSDB-AM) na última semana. Jornalista por profissão, ele tem intensa atuação online, comentando e divulgando os temas da atualidade. Mas foi um post, em especial, que o fez ingressar em 11º no ranking FSBinfluênciaCongresso.

Na postagem, o parlamentar comenta o polêmico pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Senado. A publicação obteve 27.100 curtidas, 7.600 compartilhamentos e 1.400 comentários no Twitter e o fez disparar 23 posições no levantamento.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Já a passagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Bahia foi o que movimentou as redes do senador Jaques Wagner (PT-BA). Com uma sequência de posts, ele relatou cada um dos compromissos do petista em Salvador, como parte da caravana que fez pelo Nordeste. Uma das publicações conquistou 2.200 curtidas e 254 compartilhamentos no Twitter. O engajamento fez o parlamentar ganhar 11 colocações e atingir o posto de 13º no ranking, que aponta os 15 integrantes do Senado mais influentes online.

A novidade no topo da lista é a presença de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em terceiro lugar, após avançar quatro posições. Sua ascensão empurrou Romário (PL-RJ), que perdeu uma colocação, para quarto lugar na lista. Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) também tirou a liderança de Humberto Costa (PT-PE), que recuou para segundo lugar. PT e Podemos estão empatados entre os partidos com mais integrantes no FSBinfluênciaCongresso. Cada um possui quatro parlamentares no levantamento.

Câmara

Bolsonarista de carteirinha, o deputado Luiz Lima (PSL-RJ) está engajado na convocação da militância para os atos de sete de setembro, que têm entre as bandeiras a crítica a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Post em que ele tratou do assunto, no sábado, obteve mais de 27.000 curtidas e 4.700 compartilhamentos no Twitter. Esse é um dos temas das suas redes sociais, no período de 24 a 30 de agosto, que o fizeram avançar 18 posições e conquistar o 19º lugar no ranking.

O ritmo de evolução de Lima esteve bem acima dos demais campeões de redes sociais da Câmara dos Deputados. Integrante assídua da seleta lista, Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também ganhou posições no período, mas em menor velocidade: após subir seis colocações, alcançou o posto de 13ª. O mesmo ocorreu com Kim Kataguiri (DEM-SP), outro parlamentar com alta participação e interação nas redes. Ele é o nono colocado do levantamento, graças à conquista de cinco lugares na última semana.

Cinco deputados do PSL mantêm-se em posição confortável no topo do ranking, sem nenhuma alteração no período. Carla Zambelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) continuam a assegurar o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. A legenda também continua a ser a casa partidária dos recordistas online, com nove nomes na lista. O PT vem em seguida, com três representantes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube