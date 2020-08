Redes sociais, dados e o comportamento humano geram tensões

Para quem achava que o Tik Tok era moda e um aplicativo apenas para jovens e os chamados ‘challenges’, é hora de mudar de opinião. Seu enorme sucesso tem gerado medo e tensão política entre os EUA e a China. No último dia 7 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que proibirá em 45 dias qualquer transação com a ByteDance, proprietária da rede social. O motivo? Trump acusa o Tik Tok de capturar vastas informações dos usuários para entregar ao Partido Comunista Chinês. Agora, o presidente aceitou a possibilidade de a Microsoft comprar a plataforma chinesa até o dia 15 de setembro, para que não seja proibida no território americano. Para ficar de olho.

Outra rede social que ganhou destaque essa semana foi o Whatsapp, com o lançamento de um novo recurso para ajudar a combater a proliferação de Fake News na rede. Trata-se de um sistema de busca integrado ao Google para que os usuários possam checar a veracidade de uma mensagem. O app, que já havia reduzido o limite para compartilhamento de mensagens, também está trabalhando em parceria com a OMS para desenvolver um robô com informações confiáveis sobre a Covid-19. Medidas como essas são importantíssimas para que consigamos combater o alto volume de informações falsas sobre o vírus no País.

Whatsapp

Fora do ambiente das fake news, o Whatsapp tem se mostrado uma ferramenta importantíssima para a comunicação das empresas com seus colaboradores, que tiveram que repensar formatos, cultura e hábitos. Menos e-mails, mais whatsapp. Lives e encontros do CEO com os colaboradores viraram rotina. Se antes tínhamos uma relação apenas profissional, hoje estamos nas casas uns dos outros, acompanhando rotinas, conhecendo filhos, pets, aprendendo a respeitar o espaço alheio. A tecnologia está nos apresentando uma nova forma de pensar comunicação interna e engajamento com os colaboradores.

A pandemia impactou o comportamento humano e fez com que a sociedade, negócios e o mercado criassem alicerces e oportunidades. O que acontecerá daqui em diante? Como o mercado vai se comportar? Ampliar essa discussão entre empresas, profissionais e especialistas é a proposta do Youpix Summit deste ano que será online e gratuito.

Pesquisa sobre comportamento

Por fim, para que possamos compreender melhor o comportamento da população brasileira sobre todo o cenário do coronavírus, seus medos e inseguranças, relação com consumo, conteúdos de interesse, entre outros temas, a área de Pesquisa Globo lançou um dashboard que abriga informações sobre pessoas de diferentes regiões do país, níveis socioeconômicos, gênero, religião e diferentes quebras de idade. Vale a pena conferir!

