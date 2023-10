Rede Santa Catarina investe em estudos clínicos

No dia 16 de outubro, o Hospital Santa Catarina - Paulista, na cidade de São Paulo - SP, inaugurou seu Centro de Pesquisa Clínica. O objetivo da rede é fomentar a descoberta de terapias e medicamentos, compartilhar conhecimento científico de ponta entre as equipes, e ampliar o acesso destas descobertas aos pacientes que utilizam os serviços das unidades.

Sob a coordenação do oncologista Dr. Aumilto Silva, o Centro de Pesquisa Clínica já possui uma pesquisa em fase de testes. A expectativa do médico é que até fevereiro já tenha dois estudos clínicos em andamento no Hospital, e que em cinco anos, o Hospital realize cerca de dez estudos clínicos, com o dobro de profissionais dedicados à pesquisa.

“A criação de um centro de pesquisa clínica em um hospital filantrópico faz todo o sentido. Com o desenvolvimento de novos estudos, estaremos mais capacitados para ajudar os pacientes em todas as etapas da vida e, principalmente, melhorar a assistência deles”, afirma o médico.

Estrutura voltada para o desenvolvimento

Segundo o diretor corporativo de Saúde e Assistência da Rede Santa Catarina, Denilson de Santa Clara, o projeto abrirá - oportunidades para o Hospital Santa Catarina investir na busca e desenvolvimento de novas terapias e medicamentos de forma estruturada, de acordo com os padrões de qualidade e segurança exigidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pelo Ministério da Saúde.

“Nossa atuação em rede representa um imenso potencial para a capilaridade de pesquisa clínica no território brasileiro, possibilitando que os resultados atingidos e o conhecimento científico alcançado cheguem às praças em que atuamos. Nesse cenário, a pesquisa clínica também traz uma oportunidade muito importante de ampliar o acesso ao cuidado. Contaremos com o fundamental apoio de parceiros, para que uma relação essencialmente ética esteja alinhada aos valores da nossa Instituição, que são a preservação da vida, a humanização, a dignidade, a transparência e a sustentabilidade”, conclui.

Viabilizando parcerias

Por meio do Centro de Pesquisa Clínica, o Hospital planeja estabelecer parcerias públicas e privadas. Neste primeiro momento, o foco da pesquisa clínica será na área de oncologia. Em dezembro do ano passado, o Hospital inaugurou um novo centro oncológico na Avenida Paulista e ampliou a quantidade de consultórios e boxes para infusão, em um ambiente exclusivo com instalações modernas e acolhedoras. Os pacientes do Centro de Pesquisa também farão uso desta estrutura, mas estarão isolados dos demais pacientes.

“Não estamos fechados para outros tipos de estudos, mas, neste momento, vamos focar mais na oncologia. O Hospital Santa Catarina - Paulista é um hospital terciário, ou seja, é um hospital que tem todas as especialidades. Para a pesquisa clínica, isto é importante, porque não vamos precisar solicitar nenhum outro tipo de avaliação externa para lidarmos com aquele paciente que, eventualmente, tenha um evento adverso, seja relacionado ou não à pesquisa clínica. Temos a total capacidade de cuidar desse paciente de maneira integral na nossa unidade”, afirma o Dr. Aumilto Silva.

