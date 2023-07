Rede de salões de beleza projeta dobrar receitas em 2023

Anunciados como sócios da rede de salões de beleza Turquesa no final do ano passado, o casal formado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vem dando novo impulso ao negócio. Depois de fechar 2022 com faturamento na casa de R$ 24 milhões e 110 unidades, a marca projeta crescer ainda mais em 2023, chegando a R$ 45 milhões em receitas até dezembro.

“Esperamos vender 126 novas unidades com a entrada do Bruno e da Giovanna como sócios, sendo que 102 serão implantadas ainda neste ano. Além da sociedade com eles, teremos mais lançamentos de produtos exclusivos para nossa rede", aponta Laura López.

Beleza e pioneirismo

Fundada em 2012, na cidade de São Caetano do Sul (SP), a Turquesa começou como uma das pioneiras do país no conceito de esmalteria e está ganhando espaço no mercado graças à sua proposta de tornar acessível um atendimento e um espaço de excelência e luxo para as clientes.

“A Turquesa foi planejada nos mínimos detalhes para proporcionar a melhor experiência de atendimento ao cliente final. Implementamos o marketing sensorial para estimular os cinco sentidos, fomos pioneiros na criação de espaços instagramáveis em salões, oferecemos um ambiente acolhedor e produtos próprios de alta qualidade e cruelty free, além de contarmos mimos e drinques como diferenciais”, enumera Laura.

Graças a essa proposta, a marca ganhou espaço e virou franquia em 2014, quando passou a agregar novos serviços para atender às demandas das clientes e se tornou um salão de beleza completo. Hoje, está presente em 17 estados do país e na Bolívia, onde oferece serviços de manicure, pedicure, unhas especiais, podologia, cílios, sobrancelhas, estética facial, corporal e cabelo.

“Nosso diferencial para os franqueados está no suporte muito próximo da operação, em um projeto arquitetônico exclusivo, nos treinamentos através da nossa plataforma de ensino à distância, no auxílio na escolha do ponto comercial por meio de ferramentas de geomarketing, sem falar no banco de dados de profissionais e nos treinamentos técnicos in loco”, resume.

Tecnologia e inovação

Outro destaque da rede é o uso da tecnologia. A Turquesa possui um app próprio para agendamentos, o que facilita a organização por parte dos franqueados e dá autonomia e agilidade às clientes. Com isso, a marca dobrou de tamanho no último ano, quando registrou a abertura de 50 novas unidades, e espera manter o ritmo em 2023.

“A Turquesa tem a grande vantagem de poder ser implantada em qualquer município. Nosso foco são empreendedores de todos os gêneros que buscam investir em um mercado que cresce acima de 10% ao ano. Tudo isso com baixo investimento, baixo risco, rápido retorno e alta rentabilidade”, encerra.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | YouTube

Veja também

10 tendências e inovações essenciais ao futuro do marketing digital

5 habilidades de um CTO estratégico

Bússola & Cia: FiSA reunirá a nata da indústria de alimentos no Brasil