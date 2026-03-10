Recrutadores alertam CEOs para cultura da felicidade nas empresas

Por Gabriel Gatto*

Durante muito tempo, a felicidade no trabalho foi tratada como um tema lateral nas empresas ou algo associado a cultura organizacional, benefícios criativos ou iniciativas internas de engajamento.

Mas, para quem trabalha na linha de frente do mercado de trabalho, a história sempre foi um pouco diferente. Os melhores recrutadores sabem que a satisfação profissional nunca foi um detalhe cultural.

Ela sempre foi um indicador antecipado de algo maior: a capacidade de uma empresa atrair, mobilizar e sustentar talentos ao longo do tempo. Em outras palavras, sempre foi um indicador de competitividade. A diferença é que agora isso ficou impossível de ignorar.

O recrutamento entende a cultura organizacional antes do CEO

Ao longo dos últimos anos, tenho acompanhado de perto o comportamento do mercado de trabalho e um padrão se repete: recrutadores costumam perceber mudanças na cultura organizacional antes da alta liderança.

Não porque tenham mais informação estratégica, mas porque estão expostos diariamente ao termômetro mais sensível das organizações: as decisões individuais de carreira.

Recrutadores escutam o que os profissionais perguntam, o que hesitam em aceitar e, principalmente, o que os faz desistir de uma oportunidade. E as perguntas mudaram.

O que os candidatos buscam na liderança atual?

Hoje, candidatos raramente começam uma conversa perguntando apenas sobre salário ou cargo. As perguntas que aparecem primeiro são outras:

Como é o estilo de liderança aqui?

Existe autonomia real no trabalho?

As pessoas conseguem equilibrar vida pessoal e carreira?

Existe abertura para diálogo com gestores?

Ou seja, os profissionais não estão apenas avaliando propostas. Estão avaliando sistemas.

Eles querem entender como o trabalho funciona na prática: qual é o ritmo da empresa, como os erros são tratados, qual é o espaço para autonomia e qual é o custo emocional de permanecer ali por anos.

Essa mudança ajuda a explicar por que muitas estratégias tradicionais de retenção de talentos começaram a perder força.

Os novos limites da tolerância profissional

Salário competitivo, plano de carreira e bons benefícios continuam sendo importantes. Mas já não são suficientes para garantir atração e retenção de talentos como no passado.

Porque o que mudou não foi só o que as pessoas querem do trabalho, mudou também o que elas estão dispostas a tolerar. Durante décadas, o mercado corporativo operou com um pressuposto silencioso: “crescimento profissional exigia algum nível inevitável de desgaste pessoal.”

Longas jornadas, disponibilidade constante e pressão contínua eram frequentemente interpretadas como sinais de ambição ou comprometimento. Hoje, essa equação está sendo revisada.

Sustentabilidade pessoal e saúde mental corporativa

Cada vez mais profissionais passaram a avaliar o trabalho também sob uma lente de sustentabilidade pessoal: energia mental, qualidade de vida, capacidade de manter relações e saúde ao longo do tempo.

Essa transformação não é apenas geracional, como muitas análises sugerem. Ela é uma resposta coletiva a décadas de intensificação do trabalho e de confusão entre dedicação e exaustão.

Os recrutadores perceberam essa mudança primeiro porque convivem diariamente com suas consequências. Eles veem quando candidatos altamente qualificados recusam propostas promissoras por desconfiarem da cultura organizacional da empresa.

Veem quando profissionais pedem mais informações sobre liderança do que sobre remuneração.

E veem, principalmente, quando organizações começam a perder talentos para empresas que oferecem algo menos tangível, mas cada vez mais valorizado: ambientes de trabalho sustentáveis.

Felicidade no trabalho como diferencial estratégico

Nesse ponto, a felicidade no trabalho deixa de ser uma discussão filosófica e passa a ser uma variável estratégica.

Empresas que conseguem construir culturas psicologicamente seguras, com lideranças preparadas e espaço real para autonomia tendem a formar equipes mais engajadas, mais criativas e mais resilientes.

E essas características, no longo prazo, são justamente as que sustentam inovação e adaptação em mercados cada vez mais complexos. No mercado de trabalho atual, talento não escolhe apenas empresas. Escolhe ambientes onde seja possível crescer sem se esgotar no processo.

Por isso, talvez a pergunta mais estratégica que uma organização possa fazer hoje não seja apenas como atrair talentos, mas por que as pessoas realmente querem permanecer.

Os melhores recrutadores já sabem a resposta há algum tempo. Eles percebem isso nas entrelinhas das entrevistas, nas dúvidas dos candidatos e nas recusas que chegam depois de propostas aparentemente competitivas.

O que está acontecendo agora é que essa percepção, antes restrita ao recrutamento, começa a chegar ao centro das decisões estratégicas das empresas. E quando isso acontece, a satisfação profissional deixa de ser vista como um tema de cultura organizacional.

Ela passa a ser reconhecida pelo que realmente é: uma vantagem competitiva.

*Gabriel Gatto é especialista e consultor em RH há mais de 15 anos. Possui pós-graduação em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, com MBA em Liderança e Gestão.