Recovery traz Iteris para acelerar recuperação de crédito as a service

A Recovery, empresa do grupo Itaú, contratou a Iteris, consultoria especializada em serviços de TI, para apoiar uma transformação em sua área de tecnologia. O objetivo é acelerar o volume de comunicação do Recovery as a Service (RaaS), como o módulo de consulta de dívidas, que recebe 1,2 milhões de requisições por dia, para um tempo de resposta com menos de dez milissegundos, além de melhorias em outros módulos do sistema, elevando assim o volume de negócios da organização, eliminando divergências nos sistemas em momentos de picos de requisição e fechamento de negócios.

Como resultado da cultura de desenvolvimento ágil da Iteris, foi implementada e melhorada a cultura DevOps na Recovery, em que processos foram automatizados e o tempo de entrega reduzido drasticamente, em intervalos de poucos minutos. Além disso, os Arquitetos de DevOps da Iteris treinaram a equipe Recovery para manutenção e evolução dos processos internos. Os primeiros resultados foram alcançados no primeiro mês, e o resultado completo em menos de seis meses.

Em menos de um ano de atuação do projeto, foram implantadas melhorias nos sistemas por completo e treinamentos para os colaboradores da empresa. A Recovery obteve um retorno relevante de redução de custo, e economizou 1.800 horas de trabalho anual da equipe de TI, além de elevação do ROI do RaaS com maior volume de operações e custo reduzido com sua infraestrutura. Antes disso os processos eram feitos manualmente e com tempo de entrega maior.

“Após a implementação do DevOps, notamos um aumento expressivo de soluções da Recovey, melhorando a experiência dos usuários, parceiros e clientes”, declara André Rentes, director of Services da Iteris.

Para Wendel Santos, gerente de Tecnologia da Informação no grupo Recovery, “todo esse arcabouço tecnológico que a Iteris está ajudando a construir é a base do futuro do nosso negócio. A cultura DevOps nos ajuda a atender as demandas mais rapidamente e a agir mais rápido em uma determinada correção de divergência. Todas as melhorias estão contribuindo para evoluirmos na qualidade e entregas dos nossos serviços. Investir em um suporte confiável para nos manter atualizados com as inovações do mercado, é uma trilha sem volta”.

