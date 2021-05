Receita da Positivo cresce 85% no primeiro trim., com lucro de R$ 56 mi

Por Bússola

A Positivo Tecnologia registrou receita de 809 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021 impulsionada pelo aumento na demanda por notebooks com a adoção de home office e homeschooling. Os números representam um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa apresentou também lucro líquido de 56 milhões de reais, valor 1.175% superior ao do primeiro trimestre do ano passado. A margem bruta foi de 23,2% no 1º trimestre de 2021 versus os 19,6% apurados no mesmo período do ano passado. Já o Ebitda ajustado alcançou 61 milhões de reais e teve margem de 9,1%.

As vendas por meio dos canais online próprios e de terceiros mantiveram a trajetória de expansão. Atingiram 54% da receita no segmento Consumer e representaram aumento de 184% em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Notebooks da Vaio, marca que a Positivo Tecnologia representa no Brasil, permitiram crescimento de 92% em relação ao mesmo período do ano passado. A expansão também é registrada na venda de tablets: 177% a mais no primeiro trimestre deste ano.

“O primeiro trimestre confirmou nossas expectativas favoráveis para os negócios no início deste ano. Conseguimos contornar a limitada oferta de insumos e ao mesmo tempo aumentar a rentabilidade”, afirma Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia.

Neste ano, a Positivo Tecnologia complementou o portfólio de computadores com nova marca ao anunciar o licenciamento e a incorporação das operações da marca Compaq em território brasileiro. A operação permitiu alavancar a participação no segmento de computadores intermediários e consolidar a empresa na fabricação, distribuição e atendimento de soluções para todo tipo de público. A Companhia também aportou recursos na EuNerd, startup de assistência técnica em informática.

“Nossos esforços têm se mostrado compensadores e, dessa maneira, seguimos firmes com a estratégia de consolidar a Positivo Tecnologia como uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil”, diz Hélio Rotenberg.