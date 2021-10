Reação a ofensas homofóbicas movimenta redes sociais de Fabiano Contarato

A reação do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) a ofensas homofóbicas repercutiu no ambiente online e o fez disparar no ranking FSBinfluênciaCongresso. O parlamentar subiu oito posições e conquistou o quinto lugar na lista dos 15 mais populares do Senado entre 28 de setembro a 04 de outubro. O tema dominou suas redes sociais no período e alcançou alto grau de engajamento dos usuários. Apenas um da série de posts recebeu 88,2 mil curtidas; 3,9 mil compartilhamentos; e 2,8 mil comentários no Twitter.

Outro integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, Rogério Carvalho (PT-SE) também ganhou espaço nas redes sociais graças a polêmicas envolvendo o dia a dia do colegiado. Posts sobre os depoimentos da última semana, especialmente do empresário Luciano Hang, tiveram alta interação de seguidores no Facebook e no Twitter e foram responsáveis por seu avanço de quatro posições, atingindo o posto de 12º no levantamento.

No pelotão de frente, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) também pode comemorar a conquista de mais duas colocações, que o colocou em primeiro lugar do ranking, seguido de Humberto Costa (PT-PE), em segundo, e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em terceiro. O Podemos é o partido com mais nomes entre os campeões de redes sociais, com quatro integrantes. O PT, por sua vez, possui três representantes.

Câmara

A intensa atividade do deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE) nas redes sociais é premiada com o alto engajamento dos seguidores online. Seus posts, especialmente no Facebook, com críticas ao governo Bolsonaro e sobre as manifestações da oposição no último fim de semana, o fizeram ganhar nove colocações e atingir o posto de 12º no ranking FSBinfluênciaCongresso.

Desempenho semelhante teve André Janones (Avante-MG), outro crítico mordaz do presidente da República. Ele subiu oito posições no período com posts em defesa do pagamento do auxílio emergencial e da subvenção para compra de botijão de gás. Publicação em que ele trata do benefício do governo federal obteve 79 mil curtidas, 15 mil comentários e 1,8 mil compartilhamentos no Facebook. A forte interação o colocou em 9º lugar dentre os 20 integrantes da Câmara dos Deputados mais influentes em redes sociais.

No grupo dos líderes do levantamento, no entanto, não houve qualquer mudança. A bancada do PSL continua a dominar o ranking, ocupando os cinco primeiros lugares. Carla Zambelli (PSL-SP) mantém firme a primeira posição, assim como Bia Kicis (PSL-DF), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carlos Jordy (PSL-RJ) e Filipe Barros (PSL-PR) asseguram segundo, terceiro, quarto e quinto lugares respectivamente. O partido possui mais três representantes no levantamento desta semana para completar sua hegemonia. O PT vem em seguida, com três integrantes no ranking.

