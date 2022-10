Raízs lança produtos prontos para consumo com garantia de origem

A Raízs, foodtech pioneira em trabalhar com alimentos de origem orgânica e saudáveis, acaba de lançar sua linha de marca própria Original Raízs, com produtos já prontos para consumo. A seleção conta com opções de itens de padaria, geleias, queijos e verduras já cortadas.

“Nosso propósito é garantir produtos frescos, artesanais e de origem comprovada. Priorizamos a saúde e o bem estar dos nossos clientes com opções de qualidade e procedência confiável”, afirma Tomás Abrahão, CEO e fundador da Raízs. Entre os destaques, estão as verduras cortadas, com itens como cenoura, mandioquinha, brócolis picado; e, na linha de padaria, o canelé, um bolinho cremoso por dentro e crocante por fora, e que por baixo de sua fina camada caramelizada é possível apreciar os sabores do cumaru (baunilha brasileira), e também o famoso pão de campagne em formato oval, massa semi-integral com rico sabor de centeio, de casca crocante e miolo denso.

As novidades da linha Original Raízs se juntam a um portfólio com mais de 2 mil produtos orgânicos e saudáveis. A foodtech conta com mais de 40 mil clientes em sua base e recentemente concluiu a captação de R$ 20 milhões, em rodada Série A de liderada pelo fundo Solum Capital e acompanhada pela KPTL.

“A Raízs nasceu para transformar a cadeia de alimentos no Brasil. Oferecemos remuneração justa ao pequeno produtor, vendemos alimentos em média 20% mais baratos que os supermercados, conectamos as pessoas a uma alimentação mais saudável e diminuímos o impacto ambiental. Queremos continuar acelerando a transformação da cadeia de alimentos, trazendo opções de alimentos saudáveis da maior variedade possível”, declara Abrahão.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também: