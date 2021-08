Raízen lança plataforma digital gratuita para gerenciamento de frotas

A Raízen, gigante do setor de energia e licenciada da marca Shell, acaba de lançar o Shell Box Empresas, uma ferramenta de gerenciamento de gastos de frota 100% digital, com visibilidade em tempo real, sem custos de implantação e sem mensalidade. A iniciativa vem em um momento que empresas buscam agilizar entregas e diminuir custos, com administração das frotas

“Em 2016 criamos o aplicativo Shell Box, que tornou os pagamentos nos postos mais práticos e seguros. Agora buscamos ampliar o serviço para empresários que contam com frotas em seus negócios, sem onerar seus custos de gestão”, explica Marcelo Couto, Diretor de Marketing e Crescimento de Negócios da Raízen.

A solução vai ao encontro da recente alta na demanda de serviços de entregas, principalmente no setor de alimentos, impulsionado pelas medidas de restrição contra os avanços da pandemia. Uma pesquisa do Sebrae em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que, antes da pandemia, 25% dos empresários do ramo já utilizavam aplicativos de entregas. Com o isolamento social, esse número passou para 72%.

Altamente relevante para a economia, o setor de frotas consome cerca de 34 bilhões de litros de combustíveis anualmente, mas é pouco amigável com pequenos negócios, já que uma implementação própria exige investimentos como compra de veículo e contratação de pessoal.

Couto explica que a nova plataforma é voltada principalmente para pequenas e médias empresas, sem limite mínimo ou máximo de veículos. Por ter usabilidade simples e intuitiva, não é necessário um profissional especializado em gestão de frotas para utilizar o sistema. O gestor ainda pode escolher a melhor forma de pagamento dos abastecimentos, pré ou pós-pago.

“Percebemos que empreendedores que recentemente passaram a ter veículos em suas operações tinham dificuldade em fazer esta gestão. Quando procuravam as soluções existentes no mercado, encontravam orçamentos muito altos. Vimos a oportunidade de oferecer uma solução gratuita e que atende as necessidades desse mercado em expansão”, disse Couto.

A tendência é que os serviços de entregas e transporte de cargas continuem a crescer e, consequentemente, a necessidade de mais veículos e melhor gestão das operações. Segundo o Sebrae, só em 2021, foram abertos 22 mil novos registros de CNPJ de empreendimentos de transporte de cargas, sendo uma das 10 atividades econômicas mais atrativas para os empresários brasileiros.

