Quiet quitting: colaboradores e acionistas, o combinado não sai caro

Demorei algumas semanas para, de fato, refletir profundamente sobre o tema. Na correria do dia a dia, achei que era mais um termo ou algum novo modismo pós-pandemia. A maioria dos temas que discutimos hoje em dia está relacionada à forma como nossa sociedade se comporta, seja perante a política, ao trabalho, às relações familiares, conjugais etc. Na minha imaginação, fico tentando descobrir como era antigamente e tentando achar um elo comum em nossos comportamentos.

O tema do artigo é extremamente relevante, principalmente nesse momento em que a maioria das pessoas teve oportunidade para refletir sobre o equilíbrio de vida, seus sonhos e ambições. Lembro que, há 22 anos, quando comecei a trabalhar em consultoria de executive search, estava em uma empresa com bônus anuais polpudos, saindo daquele modelo de participação de participação de lucros padrão e indo para bônus de cinco, seis ou ate 12 salários. Muitos executivos naquela época reclamavam por não terem ganhado bônus tão elásticos assim e eu os perguntava: mas o que você entregou a mais? Para fazer o 100% do seu trabalho, você já é pago com seu salário mensal e benefícios. O bônus, de fato, é o “algo a mais” que você e seu time fizeram em benefício da empresa.

Para mim a discussão do quiet quitting é mais simples do que vários artigos ou opiniões que li por aí e trago aqui as duas visões: a do colaborador/executivo e a do empresário/acionista da empresa.

Colaborador: sim, é injusto você trabalhar mais horas do que o acordado com a empresa, não tenho a menor dúvida disso. Mas pense bem: você quer somente um trabalho, ou você, de fato quer construir uma carreira? Calma, antes de me xingar, continue comigo: não acho que para ser promovido, você precisa trabalhar 10 ou 12 horas por dia. O que você precisa é ser cada vez mais eficiente e chegar a fazer “mais com menos tempo”. Esses minutos a mais que sobram por dia, vão te habilitar a começar a dar o próximo passo de carreira.

Pense de novo nos nossos ancestrais: será que se não tivessem sido eficientes em inventar novas maneiras de plantar e semear mais comida, por exemplo, teríamos conseguido evoluir como sociedade? Será que se tivéssemos feito sempre a mesma coisa por 8 horas por dia, teríamos evoluído? Acredito fortemente que não!

Acionista: não mensure performance por carga horária. Não exija engajamento e alinhamento de propósito, se você tem uma liderança tóxica que destrói toda a cultura que você prega na parede. Já ouvi de executivos que eram “forçados moralmente” a ficarem até mais tarde, porque o CEO ainda estava no escritório e pensavam: “vai que ele pede alguma coisa?” Se ele pedir algo, às 21h, provavelmente você não estará na empresa, e ele sabe disso. Então empresário ou acionista, busque eficiência, performance e não somente carga horária. Foi-se o tempo de bater cartão e achar que quem fica até tarde no escritório é o mais engajado. Mentira! Tome cuidado.

Para encerrar, como sempre falo, nesse meu segmento de gente & gestão não existe certo ou errado, excluindo obviamente questões éticas. O que digo é: onde seu perfil se encaixa e em qual estilo de empresa ou liderança eu me adapto? Ou além disso: quero equilíbrio e para mim tudo bem um trabalho menos desafiador? Vá em frente! Mas saiba que, sim, tem gente lá fora com mais gás e vontade de evoluir na carreira. Mas de novo reforço, nada fora do comum essa discussão. Talvez daqui algumas décadas o quiet quitting possa ser exemplo de como nós trabalhadores nos acomodamos após uma pandemia como a que tivemos. Estamos aprendendo com tudo isso e acredito fortemente que há espaço para todos. Como dizem, “o combinado não sai caro”.

*Carlos Guilherme Nosé é CEO da Fesa Group

