Quer se tornar a nova Angel? Inscreva-se para peneira feminina de Valorant

A B4, uma das principais organizações de eSports do Brasil, vai abrir inscrições para o Draft Angels, a primeira peneira do gênero feminino de Valorant, em parceria com a bantech Digio. O período das inscrições free agent (agente livre) será de 12 a 19 de novembro e terá o limite de 80 participantes. Sem restrição de idade para a inscrição, as candidatas precisam morar no Brasil e ter um rank de no mínimo Ouro Três no Valorant.

Consideradas como uma das melhores equipes femininas da modalidade, o quinteto feminino de Valorant, formado por Shyz, Shizue, Celinett, Isaa e Tayhuhu, representa a B4 como equipe principal desde junho deste ano.

“A primeira peneira do time profissional B4 Angels é mais uma forma de estimular e inserir as mulheres no eSports. Estamos muito animados para essa competição, que certamente marcará a história da organização para muitas outras”, declara Marcela Miranda, sócia da B4.

A head de Marketing do Digio, Loreta Caporrino, também afirma que iniciativas como essa contribuem para o apoio de novos talentos, viabilizando oportunidades para o público feminino no mundo dos games.

“Um dos valores mais cruciais do nosso banco digital é o ‘Tudo se Transforma’. Nossa parceria com a B4 vem com essa vontade de engajar e trazer cada vez mais mulheres para essa cena. Queremos apoiar causas que tenham um impacto positivo no dia a dia das jogadoras do Brasil, englobando pautas que incluam a todas. Estamos animados para acompanhar as jogadoras na peneira e traçar juntos cada passo ao longo dessa nova jornada no mundo profissional do eSport com elas”, diz Caporrino.

A primeira colocada será a nova Angel com contrato de um ano e ganhará um setup gamer completo, que são todos os equipamentos necessários para jogar profissionalmente. A segunda e terceira colocadas ganharão periféricos — equipamentos como mouse, teclado ou monitor.

Para a peneira, os times serão montados pela equipe da B4 de forma aleatória a fim de equilibrar os ranks entre as competidoras. As primeiras 80 inscritas passarão por uma semana de entrosamento antes da competição e aulas com o time B4 Angels, entre os dias 24 e 30 de novembro. O início da competição está marcado para 1º de dezembro e terminará no dia 22 de dezembro. O diferencial da seletiva é que a performance psicológica das jogadoras terá mais peso do que a técnica. O staff da B4 selecionará dez jogadoras, independente de vitória ou derrota no torneio, para a primeira parte da seletiva.

A etapa um, com júri composto pelo manager, coach, uma das Angels e um convidado, analisará comunicação, comprometimento, empenho, liderança, trabalho em equipe, disponibilidade de tempo e esforço. A parte técnica não será analisada. Já na segunda etapa da seletiva, também haverá a participação de um psicólogo para avaliar as candidatas em dinâmicas de grupo e em conversas individuais.

Os jogos serão offline, mas a cada semana haverá uma livestream com uma das Angels para analisar o desempenho das participantes. A jogadora de destaque semanal participará de um showmatch com o time profissional da B4 Angels e ganhará uma semana de treinamento com as integrantes da equipe.

A nova B4 Angel será anunciada num showmatch final entre os dois times selecionados na segunda etapa, que será transmitido pelo canal oficial da B4, no dia 19 de janeiro.

Para mais informações sobre a peneira Draft Angels, é só acompanhar os canais de mídia social da B4 eSports e Instagram.

