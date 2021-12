Quer ganhar shiba inu? Se inscreva no programa de recompensas da BlueBenx

A BlueBenx, primeiro Blockchain Bank do Brasil, acaba de lançar seu programa de recompensas: o BlueBenx Rewards. Com a iniciativa, o banco digital de criptomoedas, que recentemente lançou uma nova versão do seu aplicativo (Apple Store e Play Store), pretende incentivar o surgimento de novos investidores dentro do mercado cripto.

A primeira criptomoeda que será distribuída pelo Blockchain Bank é a shiba inu (SHIB), token meme que nasceu para concorrer diretamente com a dogecoin (DOGE) e que promete desbancar as outras dogcoins do mercado. O banco digital vai distribuir 100 milhões de unidades da shiba, com limite de cinco mil para cada usuário. Segundo o CoinMarketCap, no auge de sua valorização, o token já chegou a ocupar a nona posição em capitalização de mercado, superando a marca de US$ 32 bilhões e uma valorização acima de 800% nos últimos 12 meses.

O objetivo da empresa é criar uma cultura de disciplina no mercado cripto com a distribuição gratuita de tokens e criptomoedas para quem se cadastrar em seu aplicativo e provar ter disciplina financeira para acompanhar o mercado cripto e suas oscilações durante o período de 12 meses.

“Novos projetos de moedas surgem todos os dias e a alta volatilidade dos ativos pode assustar muitas pessoas. Queremos incentivar a formação de novos investidores brasileiros com perfil de holders, que são pessoas que compram ativos digitais e acompanham a valorização no longo prazo”, diz Roberto Cardassi, CEO da BlueBenx Blockchain Bank.

Como ganhar a recompensa?

Para receber as recompensas em criptomoedas, o usuário deve participar da pesquisa e baixar o aplicativo da BlueBenx Blockchain Bank. Em seguida, é preciso abrir uma conta na BlueBenx e habilitar o programa do Rewards. Assim que concluir o cadastro e ativar a central de recompensas, o usuário já poderá visualizar a quantidade de moedas que recebeu. Depois de ganharem as recompensas, os clientes precisarão manter os ativos por um tempo que será determinado e orientado pelo banco digital de criptomoedas.

A empresa lançou um hotsite para a campanha onde é possível conferir todas as regras do programa. Com a ação, a BlueBenx pretende incentivar as pessoas a conhecerem cada vez mais os cripto ativos e incluí-los em suas estratégias de investimento com foco e disciplina, mirando sempre o longo prazo.

