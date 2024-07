Quer empreender em franquias? Entenda o que está incluso no chamado investimento inicial

Para quem planeja mergulhar no empreendedorismo, o mercado de franquias apresenta boas opções para um primeiro empreendimento.

No foodservice principalmente, as expectativas são positivas. O segmento cresceu 26,6% no primeiro trimestre de 2024, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Nos valores comparados ao mesmo período de 2023, o setor de franquias inteiro cresceu 19,1%, passando de um faturamento de R$ 50,8 bi para R$ 60,5 bi.

Mas a dúvida do empreendedor de primeira viagem pode ser grande. Afinal, o que exatamente está incluso no valor de investimento inicial?

Convidamos André Augusto, fundador e diretor executivo da Crepefy – franquia especializada no modelo europeu de crepe francês, para tirar a dúvida.

Utilizando sua franquia de baixo custo do setor de alimentação como exemplo, o executivo explica:

Taxa de franquia existe é igual para todas as franquias?

Um dos valores inclusos no investimento inicial é a famosa taxa de franquia. Ela corresponde a um valor único estipulado pela franqueadora para que o franqueado possa aderir ao sistema e utilizar o nome da marca.

“Com o pagamento da taxa de franquia, o empreendedor recebe todo o know-how da marca, através de treinamentos, manuais e consultorias para que o franqueado possa aplicar no dia a dia do negócio”, comenta Augusto.

No caso da Crepefy, são três modelos: Container, Quiosque e Store to go smart (loja física). Em todas as opções é cobrado do franqueado o mesmo valor da taxa de franquia: R$ 30 mil.

Este valor é diferente para cada marca de franquia, mas no setor de alimentação e foodservice pode começar mais ou menos nesta faixa ou até mais baixo.

Para que serve o investimento de instalação?

Além da taxa de franquia, outro componente importante no investimento inicial de uma franquia é a taxa de instalação.

É nela que está incluso todo aparato necessário para o negócio, como por exemplo a reforma do ponto comercial, os equipamentos, móveis e outros.

“Atualmente, o único valor que se difere entre os modelos de negócio da Crepefy é o de instalação, pelo fato de serem opções com tamanhos distintos e com ponto comercial diferente. O investimento de instalação do modelo Container é de R$ 35 mil a R$ 70 mil; o Quiosque é de R$ 40 mil a R$ 70 mil e a Loja é de R$ 40 mil a R$ 100 mil”, detalha o diretor executivo da Crepefy.

O capital de giro também está incluso no investimento inicial

Essa receita é crucial para que o franqueado mantenha o negócio financeiramente saudável e garanta que ele tenha recursos em casos nos quais a operação não esteja indo bem.

“Em resumo, capital de giro é uma receita reserva que a empresa possui para investir em suas atividades operacionais. Em todos os modelos de negócio da Crepefy solicitamos um capital de giro de R$ 10 mil”, explica André.

O que é preciso analisar antes de comprar uma franquias?

É preciso colocar no papel os seguintes itens:

Investimento inicial

Taxa de franquia

Taxa de royalties

Faturamento médio mensal da unidade

Lucro médio mensal

Prazo de retorno

Como exemplo, Augusto exibe os números da Crepefy, que tem custo relativamente baixo.

“O investimento inicial do Container, incluindo a taxa de franquia, instalação e capital de giro fica entre R$ 75 mil a R$ 110 mil. O faturamento é de R$ 40 mil mensais, com lucro líquido entre 18% e 25%, e retorno do investimento previsto entre 9 a 18 meses”, conclui.

